La Banque d'Angleterre voit les premiers signes d'un ralentissement économique

Londres (awp/afp) - La flambée des prix de l'énergie suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie commence à avoir des effets visibles sur l'économie britannique, a noté lundi le gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE) Andrew Bailey.

La guerre entraîne "un choc historique pour les revenus réels", a reconnu le gouverneur lors d'une conférence de l'institut Bruegel, soulignant que la hausse des prix de l'énergie était plus élevée que lors de n'importe quelle année de la décennie 1970, marquée par un choc pétrolier qui avait vu l'inflation s'étirer sur plusieurs années.

"Nous nous attendons à voir la croissance et la demande ralentir, et nous commençons à l'observer dans nos études sur les entreprises et la consommation", ajoute-t-il.

La Banque a déjà relevé ses taux à trois reprises depuis fin 2021 pour faire face à l'inflation, qui dépasse largement les 2% visés par la BoE, à 6,2% en février, et devrait encore augmenter selon les prévisions de l'institut monétaire.

La BoE prévoyait jusqu'ici un pic en avril, quand le régulateur du marché de l'énergie va revoir ses prix planchers à la hausse pour refléter la flambée des prix du gaz sur le marché international, mais estime désormais que ces prix pourraient encore être relevés en octobre.

Les ménages les moins prospères, qui n'ont pas pu réaliser d'économies pendant la pandémie et qui dépensent une plus grande partie de leur revenu pour se chauffer et se déplacer, seront les premiers touchés, a souligné M. Bailey.

Mais lors de sa réunion de mars, la BoE avait surpris en se montrant un peu moins déterminée à poursuivre son resserrement, amendant son message d'une hausse "probablement nécessaire" dans les mois à venir à une hausse "peut-être appropriée".

Le patron de la BoE a assumé lundi de refléter l'incertitude qui plane sur le marché, et assure ne pas avoir pris de décision sur une possible quatrième hausse des taux en mai.

"Tout ce dont je suis sûr, c'est qu'il y aura une réunion en mai", a-t-il plaisanté.

afp/rp