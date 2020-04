La Banque d'Espagne prévoit une chute du PIB entre 6,6% et 13,6% en 2020

Madrid (awp/afp) - La Banque d'Espagne a annoncé lundi tabler sur un recul de 6,6% à 13,6% du Produit intérieur brut (PIB) de la quatrième économie de la zone euro en 2020 en raison de la pandémie de nouveau coronavirus.

Cette chute sera "sans précédent dans l'histoire récente", même si son ampleur est soumise à "beaucoup d'incertitude", liée notamment à la durée du confinement, décrété le 14 mars en Espagne et qui doit être prolongé au moins jusqu'au 9 mai, explique la banque centrale dans un communiqué.

Ces prévisions sont "provisoires" et seront probablement modifiées dans les mois à venir en fonction de l'évolution de l'épidémie, anticipe la Banque.

Si la durée du confinement se limite à huit semaines (soit au 9 mai), le recul du PIB pourrait atteindre 6,6 à 8,7%. La chute pourrait atteindre 13,6% si le confinement atteint douze semaines et que le retour à la normale n'est pas complet en fin d'année, notamment dans le tourisme.

Parmi les principaux facteurs menant à la récession, la "contraction prononcée de la demande interne", due à l'explosion du chômage et à la perturbation de l'activité économique, explique la banque centrale.

La Banque d'Espagne cite aussi "un profond affaiblissement de la demande de biens et services depuis le reste du monde", ainsi que "l'interruption des flux touristiques", alors que les exportations et le tourisme sont les piliers de l'économie espagnole.

En 2021, l'Espagne devrait récupérer "une partie significative, mais pas totale, du flux d'activité et d'emploi qui était attendu avant la pandémie", précise le communiqué qui ne contient pas de prévisions chiffrées pour 2021.

Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit de son côté que la contraction du PIB espagnol pourrait atteindre 8% cette année.

Selon le FMI, le taux de chômage pourrait bondir à 20,8% en 2020, alors que l'Espagne souffre déjà du pire taux de chômage de la zone euro après la Grèce, à 13,8%.

Près de 3,9 millions d'Espagnols sont actuellement au chômage partiel selon Madrid.

L'Espagne est le troisième pays le plus endeuillé au monde par la pandémie avec plus de 20.800 décès et plus de 200.000 cas selon le dernier bilan publié lundi.

