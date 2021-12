La Banque d'Espagne révise en forte baisse ses prévisions de croissance

Madrid (awp/afp) - La Banque d'Espagne a révisé vendredi en forte baisse ses prévisions de croissance pour 2021 et 2022 qui sont désormais bien en-deça de celles du gouvernement.

Pour cette année, la banque centrale mise désormais sur une croissance de 4,5% contre une précédente prévision de 6,3%.

Et "en 2022, le PIB devrait accélérer sa croissance jusqu'à 5,4%, ce qui permettrait de retrouver le niveau d'avant-crise (sanitaire) d'ici au début 2023", a estimé, dans un rapport, l'institution qui tablait auparavant sur une croissance de 5,9%.

Le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez escompte lui une croissance du PIB de 6,5% en 2021 et de 7% en 2022, une hypothèse jugée irréaliste par de nombreux économistes.

C'est sur la base de ces prévisions que l'exécutif a élaboré son budget pour 2022, adopté fin novembre par les députés, et qui devrait recevoir le feu vert du Sénat la semaine prochaine.

Ce texte à forte tonalité sociale doit permettre à l'Espagne de consolider sa reprise économique, menacée par une inflation galopante (+5,5% sur un an en novembre) et par un redémarrage plus lent que prévu du secteur touristique, dont dépendent 13% des emplois.

"Après s'être maintenue à des niveaux élevés durant les premiers mois de 2022, l'inflation devrait nettement décroître par la suite", a souligné vendredi la Banque d'Espagne qui anticipe un ralentissement de la hausse des prix de l'énergie sur les premiers mois de l'année.

L'économie espagnole est l'une des plus affectées par la pandémie de Covid-19, avec une chute du produit intérieur brut (PIB) de 10,8% en 2020. Selon la Commission européenne, elle ne devrait pas retrouver son niveau d'avant-crise avant 2023.

