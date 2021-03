La Banque d'Espagne revoit à la baisse sa prévision de croissance pour 2021

Madrid (awp/afp) - La Banque d'Espagne a révisé mardi à la baisse sa prévision de croissance pour 2021, à 6% en raison d'une reprise moins forte que prévu à cause des restrictions liées à une troisième vague de la pandémie de Covid-19.

Dans sa précédente prévision, publiée fin décembre, l'institution tablait sur 6,8%.

Mais "le comportement (de l'économie) a été défavorable au premier trimestre, surtout dans les services", explique la banque centrale dans un rapport.

L'Espagne a été frappée par une troisième vague de la pandémie de Covid-19 après les fêtes de fin d'année, qui a provoqué de nouvelles restrictions de mobilité ainsi que la fermeture totale ou partielle de la restauration dans de nombreuses régions.

En outre, l'institution estime qu'"une partie de l'impact positif" du méga-plan de relance européen, dont l'Espagne sera l'un des principaux bénéficiaires, ne se fera sentir qu'en 2022 et non en 2021 comme prévu.

Dans son scénario le plus positif, qui prévoit une résolution rapide de la crise sanitaire notamment grâce à la vaccination massive de la population, la Banque d'Espagne mise sur une croissance pouvant bondir jusqu'à 7,5%.

Le rebond ne serait, en revanche, que de 3,2% selon le scénario le plus pessimiste de l'institution qui inclut des rebonds épidémiques plus graves et une vaccination très retardée.

L'Espagne a vu son Produit intérieur brut (PIB) s'effondrer de 11% en 2020 sur un an, l'un des pires résultats de la zone euro pour ce pays très dépendant du tourisme, secteur frappé de plein fouet par la pandémie de Covid-19.

afp/rp