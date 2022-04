La Banque d'Indonésie augmentera son taux directeur au prochain trimestre en raison de la hausse du risque d'inflation - sondage Reuters

Cependant, le gouverneur Perry Warjiyo a réitéré mercredi sa promesse de maintenir les taux d'intérêt inchangés, même si la Banque d'Indonésie (BI) voit un risque de resserrement monétaire plus rapide aux États-Unis dans un contexte d'inflation mondiale élevée.

Mais l'indice des prix à la consommation (IPC) de l'Indonésie est passé de 2,1 % en février à 2,6 % en mars, son plus haut niveau depuis deux ans, en raison de la forte inflation des prix alimentaires. Bien que ce chiffre soit resté dans la fourchette cible de BI (2 % à 4 %), les économistes estiment que l'inflation est susceptible d'augmenter.

Une flambée des prix mondiaux de l'énergie et des denrées alimentaires due à l'invasion de l'Ukraine par la Russie - dont une partie a déjà été répercutée sur le carburant haut de gamme - et une reprise de la demande pendant la période des fêtes du Ramadan en avril et mai, devraient faire grimper l'inflation.

"Nous sommes d'avis que la combinaison d'une Fed américaine de plus en plus faucon et de l'élargissement des pressions sur les prix rendra plus difficile pour la BI de rester aussi patiente qu'elle l'aurait souhaité", a déclaré Krystal Tan, économiste chez ANZ.

"Les données de mars ont montré une accélération de l'inflation et un élargissement des pressions sur les prix, et l'inflation devrait encore s'accélérer en avril compte tenu de l'augmentation du taux de TVA et des hausses des prix du carburant Pertamax."

Alors que l'on s'attendait unanimement à ce que la BI maintienne son taux de référence de prise en pension à sept jours à un niveau record de 3,50 % après la réunion de politique générale des 18 et 19 avril, on a prédit qu'elle augmenterait les taux plus rapidement que prévu.

Selon le dernier sondage Reuters réalisé du 6 au 13 avril, les taux d'intérêt passeraient à 4,00 % et 4,25 % aux troisième et quatrième trimestres, contre 3,75 % et 4,00 % prévus dans un sondage réalisé en mars. Cinq participants ont même prédit une hausse de 25 points de base des taux dès mai ou juin.

"La BI pourrait avancer le début de son cycle de hausse des taux à ce trimestre si la décision de la Fed américaine de concentrer les hausses de taux au deuxième trimestre alimente une nouvelle hausse des rendements et du dollar... déprimant les devises régionales, notamment la rupiah", a déclaré Radhika Rao, économiste senior à la DBS Bank.

Selon une autre enquête de Reuters, le taux des fonds fédéraux américains devrait maintenant terminer l'année 2022 à 2,00 %-2,25 %, y compris deux hausses de 50 points de base en mai et juin. [ECILT/US]

Les prévisions d'inflation pour l'économie indonésienne ont considérablement augmenté pour atteindre 3,3 %, 3,8 % et 4,1 % pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres, contre 2,8 %, 3,3 % et 3,0 % dans un sondage réalisé en janvier.

"Les circonstances actuelles conduisent à une inflation globale de 4 % à la fin de l'année, voire à un dépassement de l'objectif supérieur de BI", a déclaré Irman Faiz, analyste macroéconomique à la Bank Danamon.

"Si l'inflation s'accélère plus rapidement que prévu, nous voyons que la BI relèvera également ses taux plus tôt que prévu."

Alors que l'inflation devrait s'établir en moyenne à 3,4 % et 3,2 % en 2022 et 2023, l'économie devrait connaître une croissance de 5,2 % au cours de ces deux années.

