La Banque d'Indonésie devrait maintenir son taux d'intérêt directeur inchangé à 5,75 % pour une troisième réunion consécutive le 18 avril et pour le reste de l'année alors qu'elle évalue l'impact des hausses précédentes sur l'inflation, selon un sondage réalisé cette semaine par Reuters.

L'inflation s'est largement ralentie depuis septembre, mais le chiffre de 4,97 % enregistré en mars reste supérieur à la fourchette cible de 2 % à 4 % de la Banque d'Indonésie, établie par la banque centrale en 2005.

Mais lors de la réunion de mars, la banque centrale indonésienne est restée fidèle à son message précédent selon lequel les augmentations - 225 points de base entre août et janvier - étaient suffisantes pour ramener l'inflation dans la fourchette cible dans le courant de l'année.

Les 30 économistes interrogés par Reuters du 10 au 13 avril ne s'attendaient pas à une modification du taux de prise en pension à sept jours de 5,75 %, qui est déjà le plus élevé depuis juillet 2019.

La majorité des économistes interrogés prévoyaient que le taux directeur resterait au même niveau jusqu'à la fin de l'année 2023. Seule une poignée d'entre eux s'attendait à une baisse de taux cette année.

"Elle (BI) a clairement indiqué que les paramètres actuels sont suffisants pour gérer l'inflation, et les dernières impressions sur l'inflation soutiennent son point de vue, avec une baisse de l'inflation globale et de l'inflation de base en mars", a déclaré Krystal Tan, économiste chez ANZ.

"Il y a peu de pression pour des hausses de taux sur le front extérieur également, les chances d'une Fed très optimiste diminuant et l'IDR se renforçant. De la même manière, il n'y a pas non plus d'urgence à assouplir la politique monétaire."

La plupart des grandes banques centrales, y compris la Réserve fédérale américaine, devraient bientôt interrompre leur cycle de resserrement de la politique monétaire afin d'évaluer l'impact des hausses passées sur la réduction de l'inflation.

Près des deux tiers des personnes interrogées, 12 sur 19, prévoient que BI réduira ses taux d'au moins 25 points de base au cours du premier trimestre 2024 ou avant, la prévision médiane se situant à 5,50 %.

La Banque d'Indonésie s'attend à ce que l'inflation revienne dans sa fourchette cible en septembre, mais dans le pays à majorité musulmane, l'inflation augmente généralement pendant le Ramadan, qui se termine ce mois-ci, en raison de l'augmentation des achats et de la consommation.

L'inflation devrait s'établir en moyenne à 4,0 % cette année, puis tomber à 3,2 % l'année prochaine, ce qui est proche du point médian de la fourchette cible de la BI.

Alors que le boom des exportations de matières premières a aidé l'économie indonésienne l'année dernière, les économistes s'attendent à ce que la croissance soit plus modérée, car le resserrement de la politique monétaire dans le monde entier pèse sur la demande mondiale.

La croissance économique devrait ralentir à 4,9 % cette année, contre 5,3 % en 2022. Elle devrait ensuite atteindre 5,0 % l'année prochaine.

