La Banque d'Indonésie maintiendra ses taux en juillet, les appels à une hausse se font de plus en plus entendre.

Face à une inflation relativement faible, la Banque d'Indonésie attendra au moins un mois de plus avant de rejoindre les autres banques centrales pour relever les taux d'intérêt, selon le dernier sondage, un avis inchangé par rapport au sondage de juin.

La semaine dernière, les banques centrales des Philippines et de Singapour ont surpris les marchés en resserrant leur politique monétaire en dehors du cycle, tandis que le Canada a procédé à une forte hausse des taux de 100 points de base.

Bien que l'inflation indonésienne ait atteint en juin son plus haut niveau depuis cinq ans (4,35 %), la BI reste l'une des rares banques centrales asiatiques à ne pas avoir relevé ses taux depuis un plancher record induit par une pandémie.

Dans un sondage réalisé du 11 au 18 juillet, 18 des 29 économistes, soit environ 60 %, ont déclaré que la banque centrale maintiendrait son taux de référence de prise en pension à sept jours à 3,50 % le 21 juillet. Onze d'entre eux s'attendaient à une hausse de 25 points de base.

"La Banque d'Indonésie devrait laisser le taux de référence en attente cette semaine, citant des chiffres d'inflation de base gérables et de forts excédents commerciaux apportant un soutien à la roupie", a noté Radhika Rao, économiste senior chez DBS.

L'inflation de base, sur laquelle BI a déclaré qu'elle se concentrerait davantage que sur le chiffre principal, s'élève à 2,63 %, bien dans la fourchette de 2 % à 4 %. Mais quelques économistes s'attendent à ce qu'elle se rapproche bientôt de 4,0 %.

"La pression en faveur d'un relèvement des taux s'accentue néanmoins, car les hausses agressives des taux de la Fed stimulent fortement le Dollar Index", a déclaré M. Rao, qui s'attend à une première hausse des taux en août ou en septembre.

Une majorité d'économistes s'accordent à dire qu'un resserrement supplémentaire est à venir et voient les taux atteindre 4,00 % d'ici la fin septembre. Quinze des 20 répondants qui avaient une vision jusqu'à la fin de l'année voyaient les taux atteindre 4,25 % ou plus.

Parmi l'échantillon plus restreint de répondants qui avaient des prévisions jusqu'à la fin de l'année prochaine, six sur neuf voyaient les taux à 5,00% ou plus - soit le niveau où ils étaient avant la pandémie.

Le sondage a montré que l'inflation devrait atteindre une moyenne de 3,9 % cette année et glisser à 3,5 % en 2023, une amélioration par rapport aux 3,4 % et 3,2 % prévus en avril.

La monnaie rupiah, quant à elle, a perdu environ 5 % depuis le début de l'année, mais s'en est bien mieux sortie que la quasi-totalité de ses homologues. Certains craignent que cette tendance ne se maintienne. [EUR/POLL]

"La prochaine décision sur les taux de la Banque d'Indonésie est très proche, mais nous pensons que les récents développements externes ont fait pencher la balance en faveur de la Banque d'Indonésie, qui a finalement appuyé sur la gâchette", a noté Krystal Tan, économiste chez ANZ, qui s'attend à une hausse de 25 points de base.

"S'écarter de la tendance hawkish pourrait faire en sorte que la BI soit perçue comme un retardataire et intensifier la pression sur l'IDR."

