La Banque d'Indonésie maintiendra ses taux en juin mais commencera à les relever au trimestre prochain

La banque centrale indonésienne est l'une des rares grandes banques centrales asiatiques à ne pas avoir relevé ses taux à partir d'un niveau historiquement bas depuis que l'inflation se maintient dans sa fourchette cible de 2 % à 4 %.

Mais une hausse de 75 points de base des taux de la Fed la semaine dernière et la perspective de mesures plus agressives dans les mois à venir ont fait chuter la rupiah de 2 %, sa pire performance hebdomadaire en près de trois ans.

Pourtant, 23 des 32 économistes interrogés dans le cadre du dernier sondage réalisé du 13 au 20 juin prévoient que la banque centrale maintiendra son taux de référence de prise en pension à sept jours à un niveau historiquement bas de 3,50 % lors de sa réunion des 22 et 23 juin.

"Le tableau de bord de la politique de la Banque d'Indonésie est susceptible de s'élargir et de ne plus se concentrer sur la croissance intérieure et l'inflation, mais d'inclure la stabilité financière et les risques d'exode, ouvrant la voie à un début de cycle de hausse à partir de juillet", a déclaré Radhika Rao, économiste senior à la DBS Bank.

Pourtant, une minorité significative, 9 sur 32, s'attend à ce que la BI rejoigne les autres pairs asiatiques et augmente les taux de 25 points de base à 3,75 %.

"À moins que la pression actuelle sur l'IDR ne s'atténue à l'approche de la réunion de la BI, il serait plus prudent de procéder à une hausse des taux, ou du moins d'envoyer des signaux clairs indiquant qu'une hausse des taux est proche", a déclaré Krystal Tan, économiste chez ANZ, qui prévoit une hausse de 25 points de base.

"L'absence d'un changement de position pourrait faire en sorte que BI soit perçue comme le retardataire régional par excellence et intensifier la pression sur l'IDR."

La monnaie de la plus grande économie d'Asie du Sud-Est a chuté de près de 4 % cette année, dont la moitié la semaine dernière, suscitant des inquiétudes quant à l'inflation importée dans un pays de plus de 270 millions d'habitants.

Jusqu'à récemment, les pressions sur les prix étaient relativement faibles. Mais la flambée des prix mondiaux de l'énergie et des denrées alimentaires a poussé l'inflation près de la bande supérieure de l'objectif de la BI, atteignant 3,55 % en mai, le taux le plus élevé depuis plus de quatre ans.

Le gouverneur Perry Warjiyo a reconnu, lors de la réunion de politique générale de mai, que l'inflation dépassera la fourchette cible cette année, mais a prédit qu'elle se calmera l'année prochaine.

"La trajectoire ascendante devrait se poursuivre en raison d'autres facteurs, notamment la hausse des prix des denrées alimentaires et la répercussion de l'augmentation des coûts des intrants et des salaires minimums", obligent les économistes de Nomura, qui s'attendent à ce que l'inflation dépasse 4 % à la fin du troisième trimestre.

Les médianes des sondages montrent que la BI, qui se réunit tous les mois, donnera le coup d'envoi de son cycle de hausse des taux le trimestre prochain, délivrant un total de 50 points de base d'ici la fin du troisième trimestre pour atteindre 4,00%.

Parmi ceux qui s'attendent à la première hausse au T3, 7 des 17 économistes prévoient que la BI augmentera de 25 points de base, 8 prédisent 50 points de base tandis que 2 s'attendent à 75.

Mais la BI ne sera pas agressive au cours de ce cycle, selon le sondage. Son taux directeur devrait augmenter de 75 points de base au total pour atteindre 4,25 % d'ici la fin de l'année et terminer l'année 2023 à 5,00 %.