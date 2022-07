La Banque d'Israël augmente son taux d'intérêt de référence d'un demi-point dans sa lutte contre l'inflation.

La banque centrale a porté son taux directeur de 0,75 % à 1,25 %, sa troisième hausse consécutive qui suit les mesures similaires prises par la Réserve fédérale américaine et d'autres. En avril, les décideurs politiques avaient donné le coup d'envoi du cycle de resserrement - augmentant le taux de 0,1 %, un plancher historique où il était resté pendant les 15 décisions précédentes depuis une réduction de 0,15 point au début de la pandémie de COVID-19.

Le taux d'inflation annuel d'Israël a atteint un nouveau sommet en 11 ans de 4,1 % en mai, bien au-dessus de la fourchette cible annuelle de 1 à 3 % du gouvernement, tandis que le taux de chômage a baissé à 3,0 %, ce qui fait craindre de nouvelles pressions salariales.

Les économistes de la banque centrale s'attendent à ce que l'inflation atteigne un taux de 4,5 % en 2022 avant de se modérer à 2,4 % l'année prochaine, le taux d'intérêt directeur devant culminer à 2,75 % au deuxième trimestre de 2023.

"Nous sommes déterminés à ramener le taux d'inflation à l'intérieur de la cible", a déclaré le gouverneur de la Banque d'Israël, Amir Yaron, lors d'une conférence de presse.

La hausse d'un demi-point est la mesure la plus forte depuis une hausse similaire en mars 2011. Lorsqu'on lui a demandé si des augmentations d'un demi-point ou plus se poursuivraient dans les décisions suivantes pour atteindre 2,75 %, M. Yaron a répondu que les données locales et mondiales détermineraient le rythme des hausses à venir.

Les 15 économistes interrogés par Reuters avaient déclaré s'attendre à ce que le comité de politique monétaire relève les taux, 14 d'entre eux prévoyant une hausse de 0,5 point tandis qu'un autre prévoyait une hausse de 0,25 point.

Le personnel de la banque a également revu à la baisse son estimation de la croissance économique israélienne pour 2022, la ramenant de 5,5 % à 5 %, et ses prévisions pour 2023, de 4 % à 3,5 %.