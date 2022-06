La Banque d'Israël, la BRI et la cenbanque de Hong Kong testent la faisabilité de la CBDC pour les particuliers.

Le test sera sécurisé sur le plan de la cybersécurité et, dans le modèle proposé, les intermédiaires n'auront aucun risque financier lié aux clients détenant ou transférant des CBDC, ce qui entraînera une réduction des risques et des coûts, a déclaré la Banque d'Israël.

Le projet Sela, dirigé par le centre de Hong Kong du BIS Innovation Hub, devrait commencer au troisième trimestre et les résultats seront publiés d'ici la fin de l'année.

La Banque d'Israël a intensifié ses recherches et ses préparatifs en vue de l'émission éventuelle d'un shekel numérique afin de créer un système de paiement plus efficace, après avoir d'abord envisagé d'émettre une CBDC fin 2017.

"Fournir un système de paiement efficace qui augmentera la concurrence sur le marché des paiements est l'une des principales motivations que nous avons identifiées pour une éventuelle émission d'un shekel numérique - une CBDC israélienne", a déclaré Andrew Abir, gouverneur adjoint de la Banque d'Israël, dans un communiqué.

Le mois dernier, la banque a déclaré que, bien qu'elle ait reçu le soutien du public, elle n'avait pas encore pris de décision finale sur l'émission d'un shekel numérique.

Le projet conjoint explorera la faisabilité d'une architecture à deux niveaux où il n'y a pas d'exposition financière des intermédiaires impliqués dans la transaction, contrairement aux méthodes traditionnelles de mise à disposition des fonds de la banque centrale au public via les banques commerciales.

"Cette architecture est censée présenter plusieurs avantages : moins de risques financiers pour le client, plus de liquidités, des coûts réduits, une concurrence accrue et un accès plus large", a déclaré la Banque d'Israël.