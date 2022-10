La Banque d'Italie abaisse à 0,3% sa prévision de croissance pour 2023

Milan (awp/afp) - La Banque d'Italie a revu à la baisse jeudi sa prévision de croissance pour 2023, tablant désormais sur une progression du PIB limitée à 0,3%, contre 1,3% auparavant, dans un contexte d'inflation galopante et de hausse des taux d'intérêt.

"La faiblesse de l'activité au cours des prochains trimestres" reflète "l'impact de l'inflation élevée sur le revenu disponible" des ménages et entreprises, "l'accroissement de l'incertitude et la hausse des coûts d'emprunt", commente la banque dans un communiqué.

Le pronostic de la banque centrale pour 2023 est plus pessimiste que celui du gouvernement italien, qui prévoit une hausse du PIB de 0,6%.

Dans un scénario plus "défavorable", marqué par un "arrêt total" des livraisons de gaz russe et une envolée encore plus prononcée des prix de l'énergie, le PIB italien pourrait même "chuter de plus de 1,5%" l'an prochain, selon la Banque d'Italie.

Le Fonds monétaire international (FMI) avait jugé mardi inévitable une récession l'an prochain en Italie, avec un recul du PIB de 0,2%.

Pour 2022, la Banque d'Italie a révisé à la hausse son estimation de croissance, à 3,3%, tout comme le gouvernement, après avoir tablé auparavant sur 3,2%.

"Une contraction du PIB au second semestre de 2022 devrait être suivie d'une modeste reprise à partir du second trimestre de 2023, qui devrait s'accélérer progressivement par la suite", estime l'institution.

En 2024, la croissance devrait atteindre 1,4%, contre 1,7% estimé en juillet.

L'inflation devrait s'élever à 8,5% en moyenne en 2022 avant de se réduire, sous l'effet d'une "stabilisation graduelle des prix de l'énergie", à 6,5% en 2023 et 2,3% en 2024.

Les exportations, qui avaient bondi de 13,5% en 2021, devraient augmenter de 10,5% cette année. Les importations, en hausse de 14,8% l'an dernier, devraient progresser de 12,8%, selon ces nouvelles prévisions.

En 2021, la croissance de l'Italie avait atteint 6,7%, un taux inédit depuis plus de 40 ans, après un plongeon de 9% en 2020, dû à la pandémie de Covid-19.

