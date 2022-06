La Banque d'Italie prévoit un ralentissement de la croissance cette année en raison des incertitudes concernant l'Ukraine.

L'économie devrait croître de 1,6 % en 2023 et de 1,8 % en 2024, contre des estimations précédentes de 2,5 % et 1,7 %, respectivement, a ajouté la banque centrale dans un communiqué.

La banque a toutefois précisé que ses prévisions ont été établies avant que l'institut national de statistiques ISTAT ne révise à la hausse les données du produit intérieur brut de l'Italie pour le premier trimestre, le 31 mai, afin d'afficher une augmentation de 0,1 % au lieu d'une baisse de 0,2 % annoncée précédemment.

Cette révision, toutes choses égales par ailleurs, ajouterait 0,4 point de pourcentage à la croissance de l'Italie cette année, a déclaré la banque, ce qui signifie qu'elle se situerait probablement autour de 3 % au lieu de 2,6 %.

La banque centrale a également averti que dans le pire des scénarios - en cas d'arrêt des importations d'énergie russe - l'économie ne connaîtrait pas de croissance cette année, baisserait de plus d'un point de pourcentage en 2023 et retrouverait la croissance en 2024.

La BOI a également déclaré qu'elle voyait l'inflation à 6,2 % cette année, contre une prévision de 3,5 % en janvier, tandis que les estimations pour 2023 et 2024 ont été portées à 2,7 % et 2 % contre 1,6 % et 1,7 %, respectivement.

Les nouvelles projections de la banque centrale suivent celles publiées jeudi par la banque centrale européenne, qui ont été révisées à la hausse pour l'inflation et à la baisse pour la croissance pour l'ensemble du bloc.