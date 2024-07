Rome (awp/afp) - La Banque d'Italie a revu à la baisse vendredi sa prévision pour l'inflation cette année, tablant désormais sur 1,1%, contre 1,3% lors de sa prévision d'avril, après une hausse des prix de 5,9% en 2023.

"La baisse [de l'inflation] par rapport aux niveaux élevés de 2023 reflète surtout la réduction des prix de l'énergie et des produits intermédiaires", indique l'institution dans un communiqué.

L'inflation devrait cependant légèrement remonter en 2025 et 2026, "à un peu plus de 1,5%", contre 1,7% lors de sa précédente prévision, indique-t-elle dans un communiqué.

La Banque d'Italie a confirmé sa prévision de croissance pour 2024, à 0,6%, abaissant légèrement celles de 2025, à 0,9% contre 1% auparavant, et de 2026, à 1,1% contre 1,2% auparavant.

Non corrigée des variations saisonnières et des jours ouvrables, la hausse du PIB serait de 0,8% en 2024 et 2025, et de 1,2% en 2026, précise l'institution, abaissant ainsi légèrement ses prévisions pour les deux prochaines années.

L'activité économique sera soutenue "par la consommation [des ménages] et par les exportations qui bénéficieront de la hausse du revenu disponible et de la demande extérieure", ajoute la Banque d'Italie.

Le principal risque est que "la reprise du commerce mondial pourrait être plus faible et progressive que prévu en raison de la possible aggravation des tensions internationales liées aux conflits en cours", souligne l'institution.

Le chômage devrait rester stable sur toute la période 2024-2026, estime enfin la Banque d'Italie.

afp/rp