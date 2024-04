Milan (awp/afp) - La Banque d'Italie a nettement revu à la baisse vendredi sa prévision pour l'inflation cette année, tablant désormais sur 1,3%, contre 1,9% auparavant, après une hausse des prix de 5,9% en 2023.

Cette révision "reflète principalement une baisse plus rapide que prévu des prix des biens énergétiques, en particulier du gaz", indique-t-elle dans un communiqué. L'inflation devrait cependant remonter à 1,7% en 2025 et 2026.

La Banque d'Italie a également légèrement abaissé son estimation de croissance économique pour 2025, misant désormais sur 1% contre 1,1% auparavant, mais a relevé celle de 2026, à 1,2% contre 1,1%. Pour 2024, elle s'attend toujours à une croissance de 0,6%.

Non corrigée des variations saisonnières et des jours ouvrables, la hausse du PIB serait de 0,8% en 2024, 0,9% en 2025 et 1,3% en 2026, précise l'institution.

Ce sont ces dernières estimations qui permettront une comparaison avec les chiffres de la feuille de route économique que le gouvernement Meloni examinera mardi en conseil des ministres, indique la Banque d'Italie.

"L'activité économique bénéficiera de la reprise de la demande extérieure et du pouvoir d'achat des ménages", alors que la suppression des incitations fiscales favorisant la construction devrait "peser sur l'investissement", juge l'institution.

La consommation des ménages, après la forte baisse enregistrée à la fin de 2023, "devrait être repartie à la hausse au premier trimestre".

Dans un contexte de ralentissement de l'inflation, leur consommation devrait croître de 0,1% en 2024 et de 1,3% en 2025 et 2026.

afp/rp