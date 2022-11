La Banque de Corée augmentera ses taux de 25 points de base le 24 novembre en raison du ralentissement de la croissance - sondage Reuters.

La croissance économique de la Corée du Sud s'essouffle rapidement aux dernières mesures, la hausse du coût de la vie érodant le revenu des ménages et réduisant la demande, ce qui pousse la Banque de Corée (BoK) à trouver un équilibre entre inflation et croissance.

Pourtant, avec une inflation bien supérieure à l'objectif de 2 % de la banque centrale à 5,7 % en octobre, ainsi qu'un resserrement agressif de la Fed, la Banque de Corée a encore un peu de chemin à parcourir avant de faire une pause.

Tous les économistes, à l'exception d'un seul, qui ont participé au sondage du 15 au 21 novembre, prévoient que la BoK augmentera son taux directeur de 25 points de base pour le porter à 3,25 % jeudi. Un seul s'attendait à une hausse de 50 points de base.

Si l'opinion majoritaire l'emporte, la BoK portera les taux à leur niveau le plus élevé depuis 2012.

"La combinaison d'une inflation toujours élevée et d'une Réserve fédérale américaine hawkish signifie que le cycle de hausse des taux de la banque centrale a encore de la marge", a noté Krystal Tan, économiste chez ANZ.

"Dans un contexte de montée des inquiétudes concernant la croissance et le marché du crédit, les arguments en faveur d'une hausse plus progressive se sont encore renforcés."

Près de 60 % des répondants, soit 17 sur 30, prévoient une nouvelle hausse de 25 points de base d'ici fin mars, portant les taux à 3,50 %. Onze d'entre eux prévoient que les taux atteindront 3,75 % d'ici là. Les deux autres ne prévoient aucun changement par rapport à 3,25 %.

Selon les prévisions médianes, le taux de base devrait rester à 3,50 % jusqu'à fin 2023. Si cette prévision se réalise, la BoK serait l'une des premières banques centrales asiatiques à mettre fin à son cycle de resserrement politique.

"Nous pensons que la BoK notera le ralentissement de la croissance et de l'inflation et les préoccupations croissantes en matière de stabilité financière et que la rhétorique de la BoK montrera probablement un ton plus nuancé", a noté Derrick Kam, économiste Asie chez Morgan Stanley.

"Le risque pour notre appel est biaisé vers un cycle de randonnée plus prolongé. Ce serait le cas si les prix mondiaux des matières premières augmentaient en raison de préoccupations géopolitiques et/ou d'approvisionnement, ou si les attentes du marché concernant le resserrement de la Fed prenaient une autre tournure faucon et entraînaient un nouvel accès de faiblesse du KRW."