La Banque de Corée augmentera ses taux de 50 points de base historiques le 13 juillet - sondage Reuters

L'une des premières banques centrales à commencer à relever ses taux, en août 2021, la Banque de Corée est toujours aux prises avec l'inflation, qui a atteint 6,0 % en juin, soit le taux le plus élevé depuis novembre 1998, alors que la crise financière asiatique battait son plein.

Afin d'arrêter la hausse des prix et d'amortir la chute de la monnaie, 27 des 32 économistes interrogés par Reuters du 4 au 8 juillet s'attendent à ce que la Banque de Corée procède à une hausse sans précédent d'un demi-point le 13 juillet. Cinq seulement s'attendaient à une hausse d'un quart de point.

La BoK est l'une des nombreuses banques centrales qui ressentent actuellement la pression d'une campagne agressive de relèvement des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, qui a fait grimper le dollar américain à son plus haut niveau depuis deux décennies.

Le won coréen a été l'une des pires performances des marchés émergents cette année, dégringolant de plus de 8,5 % et devant encore chuter.

Krystal Tan, économiste chez ANZ, estime que l'inflation n'a pas encore atteint son pic, car les coûts énergétiques, que la banque centrale ne peut pas contrôler, continuent d'augmenter et se répercutent sur les prix à la consommation.

"Une Fed américaine belliciste, à un moment où la position (de la balance des paiements) de la Corée du Sud est sous pression, soutient également les arguments en faveur d'un resserrement plus agressif", a déclaré Tan, qui mise sur un mouvement de 50 points de base mercredi.

Le gouverneur de la BoK, Rhee Chang-yong, a récemment déclaré que la banque examinerait les données sur l'inflation et la charge de remboursement des dettes des ménages ainsi que le taux de change avant de décider de l'ampleur d'une éventuelle hausse des taux en juillet.

Tous les économistes du dernier sondage Reuters, à l'exception d'un seul, prévoient une nouvelle hausse de 25 points de base lors de la prochaine réunion d'août, et un seul ne prévoit rien.

Cela porterait le taux de base à 2,50 % d'ici la fin du troisième trimestre, contre 2,0 % prévu dans un sondage réalisé en mai. Il devrait terminer l'année à 2,75 %, contre 2,25 % dans le sondage de mai.

On s'attendait à ce que les taux restent en attente jusqu'au troisième trimestre de l'année prochaine. La médiane indique une réduction des taux de 25 points de base au dernier trimestre de l'année prochaine.

Les prévisions de croissance pour la quatrième plus grande économie d'Asie ont été abaissées à 2,5 % pour 2022 et 2,4 % pour 2023, contre 2,8 % et 2,6 % dans un sondage réalisé en avril.

Le sondage prévoyait que l'inflation resterait supérieure à l'objectif de 2,0 % de la BoK, même au cours de l'année prochaine. Elle devrait atteindre une moyenne de 5,0 % en 2022 et de 2,7 % en 2023, soit une hausse significative par rapport aux 3,3 % et 2,0 % du sondage d'avril.

"Nous pensons que le pic probable de l'inflation globale au 4T22 conduira à la fin du cycle de hausse de la BoK étant donné les inquiétudes croissantes sur les perspectives de croissance parmi les décideurs politiques et les participants au marché", a déclaré Oh Suktae, économiste à la Société Générale.

