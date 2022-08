La Banque de Corée augmentera ses taux jeudi en raison des pressions sur les prix - sondage Reuters

L'inflation en Corée du Sud s'est accélérée pour atteindre un niveau record de près de 24 ans en juillet, soit 6,3 %, et devrait continuer à augmenter pendant quelques mois encore, laissant la Banque de Corée (BOK) sans autre choix que de rester agressive. Les 36 économistes interrogés du 16 au 22 août prévoient tous, sauf un, que la Banque de Corée augmentera son taux directeur de 25 points de base pour le porter à 2,50 % lors de sa réunion du 25 août. Un seul s'attendait à une hausse de 50 points de base. Si l'opinion majoritaire prévaut, cela porterait les taux à deux fois leur niveau d'avant la pandémie. "Avec l'accélération de l'inflation globale en juillet et la hausse de l'inflation de base, contenir les pressions sur les prix restera une priorité absolue, avec des hausses de taux à la clé", a noté Krystal Tan, économiste chez ANZ. "Nous maintenons que le cycle de hausse des taux de la BOK prendra fin en 2022."

Bien que l'on s'attende à ce que l'inflation culmine bientôt, et avec des vents contraires de croissance plus forts, les économistes étaient divisés sur la position des taux à la fin de l'année. Trois ont dit que la banque centrale s'arrêterait à 2,50 %, la moitié des répondants ont dit à 2,75 %, 14 ont dit 3,00 % et un avait une prévision de 3,25 %. La plupart des économistes s'attendaient à ce que la banque centrale s'arrête alors, ce qui en ferait l'une des premières grandes banques centrales asiatiques à mettre fin au resserrement de sa politique monétaire. La Reserve Bank of New Zealand, la Reserve Bank of Australia et la Reserve Bank of India ne devraient pas atteindre leur taux maximum avant 2023. "La BOK était vraiment à l'avant-garde en ce qui concerne la nécessité de normaliser la politique monétaire. Donc, le fait que nous nous attendions à ce qu'elle ralentisse est vraiment une tendance que nous nous attendons à voir de la part d'autres banques centrales de notre région également", a déclaré Katrina Ell, économiste senior chez Moody's Analytics. Près de 90 % des répondants, 30 sur 34, qui ont répondu à une question supplémentaire s'attendaient à une hausse de 25 points de base en octobre, mais 53 % ne prévoyaient aucune hausse en novembre. La banque centrale a relevé les taux de 175 points de base depuis août 2021, y compris d'un demi-point de pourcentage sans précédent en juillet. Cela, ainsi que les inquiétudes liées au ralentissement de la croissance mondiale et à la faiblesse de la demande d'importations chinoises, plaident en faveur d'un ralentissement du rythme des hausses de taux. Près de 80 %, 21 des 27 économistes s'attendaient à ce que les taux soient de 2,75 % ou moins à la fin de 2023. La médiane indiquait une baisse de 25 points de base au premier trimestre de 2024.