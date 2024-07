La Corée du Sud devrait essayer de s'attaquer au coût élevé de la vie par des réformes structurelles au lieu de compter sur la banque centrale pour le combattre, a déclaré un fonctionnaire de la Banque de Corée, qui cible principalement l'inflation plutôt que les niveaux de prix.

"Cibler le niveau des prix plutôt que le taux d'inflation pourrait finir par accroître la volatilité de l'inflation et de l'économie, car les politiques monétaires réagiraient à contre-courant aux tendances des prix", a déclaré le premier sous-gouverneur Ryoo Sangdai dans une réponse écrite aux questions posées par Reuters.

Ryoo, membre votant du conseil d'administration, répondait à la question de savoir si la banque centrale devait faire davantage pour lutter contre l'inflation qui gruge les salaires des citoyens.

La flambée des prix des denrées alimentaires de base en Corée du Sud, notamment les pommes et les oignons verts, est au centre du débat public depuis les élections législatives d'avril, au cours desquelles le parti du président Yoon Suk Yeol a essuyé une défaite cinglante en raison de la colère des électeurs face à la hausse des prix des denrées alimentaires.

Les commentaires de M. Ryoo interviennent alors que l'humeur devient de plus en plus dovish dans la quatrième économie d'Asie avant une réunion de politique monétaire jeudi prochain. Ce sera la première fois que le conseil d'administration se réunira après que le président Yoon a déclaré cette semaine qu'une réduction pourrait être nécessaire, dans les remarques les plus fortes faites jusqu'à présent par le gouvernement.

M. Ryoo a refusé de commenter les taux d'intérêt avant la décision de politique monétaire de la semaine prochaine, mais a déclaré que les récents mouvements du won dans le cadre des attentes de réduction des taux semblent être également affectés par les conditions économiques de la Corée du Sud et les flux de capitaux, entre autres.

La BOK, dont le mandat principal est de "promouvoir la stabilité macroéconomique, y compris celle des prix", exécute ses politiques de manière indépendante et vise à maintenir l'inflation globale à 2 % à moyen terme.

Cependant, la banque centrale a clairement indiqué dans un rapport publié le 18 juin que la politique monétaire ne pouvait à elle seule résoudre le problème du coût élevé de la vie, car la source de la pression inflationniste est l'agriculture et la manière dont les produits sont distribués.

L'inflation des prix à la consommation a baissé à 2,4 % en juin par rapport à l'année précédente, le rythme le plus lent depuis juillet de l'année dernière, mais un indice du coût de la nourriture, du logement et des vêtements était de 155 pour la Corée du Sud en 2023. Ce chiffre est supérieur à la moyenne de 100 pour les pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques, selon les données compilées par la BOK.

Les analystes s'attendent à ce que la BOK réduise le taux d'intérêt de référence, actuellement à 3,50 %, son plus haut niveau depuis 15 ans, de 50 points de base au quatrième trimestre.

Interrogé sur le fait de savoir si la banque centrale était prête à gérer l'extension des heures d'ouverture du dollar et du won, qui a débuté le 1er juillet, M. Ryoo a déclaré qu'il était conscient que la volatilité pourrait augmenter et que les transactions pourraient être peu nombreuses durant les heures nocturnes au début de l'année.

"Les autorités de change maintiendront le principe du déploiement approprié de mesures de stabilisation du marché afin d'atténuer la volatilité en cas de mouvements excessifs des devises dus à des comportements de négociation grégaires. (Reportage de Cynthia Kim ; Rédaction de Jacqueline Wong)