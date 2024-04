La Banque de Corée envisage de revoir la manière dont elle fournit des indications sur l'évolution probable des taux d'intérêt en allongeant le délai et en donnant des estimations visuelles dans le but d'accroître la transparence, ont déclaré quatre sources au fait de la question.

La proposition, cependant, se heurte à l'opposition d'au moins un des sept membres du conseil d'administration de la banque centrale et d'un haut fonctionnaire, ont-ils déclaré, craignant que le fait de télégraphier la politique future ne sape la confiance du public dans la politique, en particulier si les conditions changent soudainement.

Depuis qu'il a lancé l'idée lors d'un discours au symposium de Jackson Hole de la Réserve fédérale en 2022, le gouverneur Rhee Chang-yong a élaboré des plans visant à donner régulièrement des indications conditionnelles sur les taux d'intérêt directeurs pour une période de six mois ou plus.

Ces projections seraient accompagnées de prévisions de croissance et d'inflation plus détaillées, selon des sources au fait des discussions.

Cette mesure représenterait un changement majeur dans la manière dont la banque élabore et communique sa politique et s'inscrirait dans le cadre d'un effort plus large visant à améliorer la transparence et à permettre au public de mieux comprendre ses actions.

Toute estimation visuelle de l'évolution probable de la politique monétaire serait une première pour la BOK, qui émet actuellement des prévisions essentiellement verbales.

Les autorités sud-coréennes ont tenté d'introduire des réformes sur les marchés financiers, la puissance exportatrice s'efforçant d'améliorer la gouvernance, la transparence et la communication.

"L'un des nombreux formats à l'étude consiste à tracer la trajectoire future des taux d'intérêt, car il s'agit de donner une orientation quantitative", a déclaré l'une des sources, sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible de la question.

À la question de savoir si ce format pourrait être similaire au "dot plot" de la Fed, la prévision de politique monétaire de facto de la banque centrale américaine, une deuxième source a déclaré qu'il était trop tôt pour le dire, mais que le nouveau format "devrait viser à être simple, à laisser peu de place à l'interprétation".

Un porte-parole de la BOK s'est refusé à tout commentaire lorsqu'on lui a demandé si un nouveau format de prévisions était à l'étude.

Toute révision de l'outil de communication de la banque devra être approuvée par les sept membres du conseil d'administration, selon la BOK.

Les analystes s'attendent à ce que la BOK réduise son taux d'intérêt directeur de 50 points de base d'ici la fin de l'année, par rapport au taux actuel de 3,50 %, en raison du ralentissement de l'inflation, qui devrait atteindre le milieu de la fourchette des 2 %.

L'approche actuelle de la BOK en matière de prévisions se fait réunion par réunion, ce qui signifie que les observateurs de la banque centrale scrutent principalement les déclarations de politique monétaire à la recherche de mots clés tels que "période suffisamment longue" ou "pour l'instant". Aucun graphique ou estimation quantitative n'est fourni dans la déclaration.

Lors des récents points de presse qui ont suivi les réunions, le gouverneur Rhee a donné des indications sur l'évolution possible des taux d'intérêt dans les trois mois à venir, ce qui fait des conférences de presse la forme de communication la plus surveillée par les observateurs de la BOK.

À partir du second semestre de cette année, l'équipe de recherche de la banque publiera des prévisions de croissance et d'inflation sur une base trimestrielle, au lieu de la base semestrielle actuelle, un plan annoncé par Rhee en janvier.

"Il s'agit de jeter les bases de l'élargissement de l'orientation future", a déclaré un fonctionnaire de la BOK.

Toutefois, les préoccupations internes concernant des prévisions plus explicites sont centrées sur l'expérience d'autres banques centrales telles que la Fed et la Reserve Bank of Australia, qui ont été critiquées pour n'avoir pas su prévoir les récentes flambées des prix dans leurs projections.

De telles erreurs d'appréciation peuvent conduire à des revirements brutaux des signaux politiques, ce qui peut à son tour entraîner une volatilité des marchés financiers, les investisseurs s'empressant de se repositionner.

"Pour une petite économie ouverte comme la Corée, les projections peuvent se tromper plus facilement et les risques tels que la volatilité des devises échappent à tout contrôle", a déclaré l'une des sources. (Reportage de Cynthia Kim, édition de Ed Davies et Sam Holmes)