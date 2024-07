La Banque de Corée a prolongé la pause sur les taux d'intérêt pour la 12e réunion consécutive jeudi, alors qu'elle poursuit ses efforts pour maîtriser l'inflation dans l'attente que les décideurs politiques se mettent d'accord pour réduire les coûts d'emprunt les plus élevés en 15 ans.

Le taux d'intérêt de référence a été maintenu à 3,50 % lors de son examen de la politique monétaire, comme l'attendaient les 40 économistes interrogés par Reuters.

Les attentes de la BOK concernant une réduction des taux d'intérêt dans les mois à venir ont pris de l'ampleur après que les prix à la consommation pour le mois de juin, publiés la semaine dernière, ont montré que l'inflation avait ralenti à 2,4 %, son niveau le plus bas depuis 11 mois, proche de l'objectif de 2 %.

L'économie sud-coréenne est confrontée à une inflation persistante et les décideurs politiques attendent des preuves suffisantes d'un ralentissement des prix pour commencer à réduire les coûts d'emprunt à partir de niveaux restrictifs.

L'accent est mis sur la conférence de presse du gouverneur Rhee Chang-yong à 0210 GMT, où les noms des dissidents pourraient être annoncés. Les votes dissidents conduisent généralement à des changements de politique dans les mois qui suivent.

Le gouverneur Rhee a déclaré mardi que la banque centrale envisagerait désormais des compromis entre l'inflation et la stabilité financière, étant donné que les hausses de prix s'atténuent dans le contexte d'un won plus faible et d'un endettement croissant des ménages.

Les économistes estiment qu'un won chancelant, en baisse de 7 % cette année par rapport au dollar, peut potentiellement repousser le calendrier de réduction des taux d'intérêt, alors même que la pression politique en faveur d'une baisse anticipée des taux s'accroît.

"Une croissance économique atone et une inflation plus faible soutiennent une réduction des taux à court terme, bien que les décideurs politiques soient susceptibles d'être préoccupés par le marché des changes et le marché du logement", a déclaré Oh Suk-tae, économiste à la Société Générale.

"La hausse de l'USD/KRW vers 1 400 et le rebond des prix des appartements à Séoul devraient soutenir une position attentiste de la politique monétaire." (Reportage de Cynthia Kim ; Rédaction de Jacqueline Wong)