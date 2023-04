Les exportations de la Corée du Sud vers la Chine devraient rester plus faibles que prévu pour le moment avant de se redresser au second semestre de cette année, les bénéfices de la réouverture de la deuxième économie mondiale commençant à se faire sentir, a déclaré la banque centrale lundi. La banque centrale a déclaré lundi que les bénéfices de la réouverture de la deuxième économie mondiale commençaient à se faire sentir.

La Banque de Corée (BOK) a déclaré dans un rapport que la reprise économique de la Chine était centrée sur la demande intérieure, tandis que les stocks manufacturiers restaient élevés, retardant les effets bénéfiques pour les exportations de la Corée du Sud.

Le rapport estime qu'une croissance d'un point de pourcentage de l'économie chinoise stimule l'économie sud-coréenne de 0,08 point de pourcentage lorsque la croissance est tirée par le secteur des services, contre 0,11 lorsque la croissance est tirée par le secteur manufacturier.

Les exportations à destination de la Chine devraient s'améliorer progressivement au cours du second semestre de cette année, les produits non informatiques tels que les machines et les produits sidérurgiques étant à l'origine de la reprise, a déclaré la BOK.

La BOK a ajouté qu'il existait des incertitudes concernant le cycle mondial des technologies de l'information et les changements dans la structure de l'industrie chinoise, tout en citant la reprise des touristes chinois comme un facteur à court terme qui bénéficierait à l'économie nationale.