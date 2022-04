La Banque de Corée relève son taux directeur en raison de l'inflation galopante

Rhee Chang-yong, le candidat désigné par la Corée du Sud pour être le chef de la Banque de Corée, devrait commencer son mandat de quatre ans après les audiences parlementaires prévues le 19 avril, laissant le conseil de la BOK réviser les taux directeurs sans gouverneur pour la toute première fois. POINTS CLÉS

* Onze des 29 analystes ont vu une hausse des taux ; 18 ont maintenu leur position - sondage Reuters.

COMMENTAIRE

CHO YONG-GU, ÉCONOMISTE, SHINYOUNG SECURITIES, SEOUL

Je ne pense pas que c'était le plan initial de la BOK de relever le taux aujourd'hui, mais étant donné les données d'inflation de mars, qui ont dépassé de beaucoup les prévisions, et les hausses de 50 points de base par la Nouvelle-Zélande et le Canada et une hausse prochaine de 50 points de base par la Réserve fédérale, cela a peut-être avancé la décision. La crise ukrainienne ne semble pas non plus optimiste, ce qui pourrait intensifier la pression inflationniste.

Pour être honnête, il n'y a rien d'étrange dans la hausse des taux d'aujourd'hui. La BOK avait besoin de relever ses taux, mais les prévisions étaient partagées en raison de l'absence de gouverneur et du fait que la BOK a déjà bougé trois fois.

Avec la hausse d'aujourd'hui, je vois la banque bouger deux fois de plus jusqu'au troisième trimestre pour atteindre 2 %. La décision d'aujourd'hui a probablement donné à la banque une plus grande marge de manœuvre pour aller de l'avant dans sa politique de resserrement.

VISHNU VARATHAN, ÉCONOMISTE, MIZUHO, SINGAPOUR

C'était un 50-50 pour nous. Je pensais que la personne qui tenait le fort aurait considéré que des mesures avaient été prises en amont, ce qui lui aurait permis de stabiliser la situation.

Mais il semble que la BOK se situe fermement dans le camp ... où elle veut vraiment aller vite et juguler les risques d'inflation de manière plus retentissante.

Je suis enclin à dire qu'ils ne sont pas en retard sur la courbe, mais que la courbe continue d'être poussée vers l'avant par ces chocs de prix mondiaux auxquels personne ne peut rien faire. Compte tenu des niveaux d'endettement élevés, je pense que leur taux terminal pourrait être plus ferme, mais la question est de savoir s'ils devront d'abord dépasser la limite avant de la ramener.

ALEX HOLMES, ÉCONOMISTE ASIE, CAPITAL ECONOMICS, SINGAPOUR

Bien que certains signes indiquent que les risques financiers commencent à s'estomper - la croissance du crédit et des prix de l'immobilier a ralenti ces derniers mois - l'inflation reste une grande préoccupation pour la Banque.

Nous pensons que l'inflation atteindra un pic de près de 5 % plus tard ce trimestre et restera bien au-dessus de l'objectif tout au long de cette année. Les commentaires passés de la Banque suggèrent qu'elle n'a pas encore fini de pratiquer la randonnée.

Nous prévoyons deux autres hausses de 25 pb lors des réunions prévues en mai et juillet, portant le taux directeur à 2 %. Et bien que notre prévision actuelle soit qu'il s'agira du taux final, les risques penchent en faveur de nouvelles hausses.