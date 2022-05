La Banque de Corée relèvera à nouveau ses taux le 26 mai, pour atteindre 2,25 % d'ici la fin de l'année - Reuters Poll

L'inflation dans la quatrième plus grande économie d'Asie a atteint 4,8 % en avril, son plus haut niveau depuis 13 ans, en raison des répercussions de la guerre Russie-Ukraine et de l'affaiblissement du won, en baisse de 7 % cette année, qui ont fait grimper les prix. L'inflation est restée au-dessus de l'objectif de 2,0 % de la banque centrale pendant plus d'un an.

Tous les économistes (sauf un) interrogés du 17 au 23 mai prévoient que la Banque de Corée (BoK) augmentera son taux directeur de 25 points de base pour le porter à 1,75 % lors de sa réunion du 26 mai.

Parmi les premières banques centrales à commencer à relever les taux depuis la pandémie, elle a déjà augmenté le taux de base de 100 points de base cumulés depuis août 2021.

On s'attend à ce que la BoK poursuive sur sa lancée de mai avec deux hausses supplémentaires, une par trimestre, portant les taux à 2,25 % d'ici la fin de l'année, selon l'opinion majoritaire de 17 économistes sur 28.

Trois d'entre eux s'attendaient à ce que les taux terminent l'année à 2,50 %, sept à 2 % et un à 1,75 %.

L'opinion majoritaire est en hausse de 25 points de base par rapport au sondage d'avril, portant les taux à un niveau vu pour la dernière fois au second semestre 2014.

Mais il n'y a pas de consensus sur le fait que les taux grimperont au-delà de ce niveau après la fin de cette année.

"Il serait difficile pour les décideurs politiques de prolonger le cycle de hausse des taux jusqu'en 2023, car nous prévoyons le pic d'inflation au 2S22", a déclaré Oh Suktae, économiste à la Société Générale.

Un autre sondage réalisé le mois dernier prévoyait que l'inflation sud-coréenne serait en moyenne de 3,3 % cette année, mais qu'elle tomberait à 2,0 % en 2023.

Sur les 20 économistes qui ont fourni un avis sur le taux de fin 2023 dans le dernier sondage, neuf ont dit 2,50 %, quatre ont dit 2,25 %, tandis que le reste a dit 2,0 % ou moins.

Avec la baisse du won cette année, la BoK subit une certaine pression pour continuer à augmenter les taux alors que la plus grande banque centrale du monde augmente également les taux, et pour le moment, de manière agressive.

Une enquête distincte de Reuters a montré que la Réserve fédérale américaine portera le taux d'intérêt directeur à 2,50-2,75 % d'ici la fin de l'année, contre 2,00-2,25 % prévus il y a tout juste un mois. [ECILT/US]

"Une détérioration de la position de la balance des paiements au moment où la Fed américaine normalise sa politique monétaire incitera également la BoK à agir plus tôt que tard", a déclaré Krystal Tan, économiste chez ANZ.

Au début du mois, le gouverneur nouvellement nommé de la BoK, Rhee Chang-yong, qui doit présider sa première réunion de politique jeudi, a déclaré qu'il pourrait envisager des augmentations plus importantes des taux d'intérêt dans les mois à venir.