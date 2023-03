La banque centrale de Corée du Sud a déclaré que les effets décalés de sa politique agressive de resserrement monétaire auraient un impact négatif plus important sur la croissance économique cette année qu'en 2022.

La Banque de Corée (BOK) a estimé que ses 300 points de base d'augmentation de taux dans le cycle de resserrement actuel réduiraient le taux de croissance économique du pays de 1,4 point de pourcentage en 2023, contre 0,9 point de pourcentage l'année dernière.

Elles devraient réduire l'inflation des consommateurs de 1,3 point de pourcentage cette année, contre 0,4 point de pourcentage l'année précédente, selon le rapport trimestriel sur la politique monétaire de la banque centrale soumis au parlement jeudi.

La BOK a maintenu ses taux d'intérêt le mois dernier et a déclaré qu'elle ne reprendrait pas le resserrement si l'inflation suivait la trajectoire prévue, après une année de hausses ininterrompues et un total de 10 hausses de taux depuis août 2021.

Le gouverneur Rhee Chang-yong a déclaré mardi qu'il était trop tôt pour discuter des réductions de taux, mais que la banque centrale commencerait à les envisager si le taux d'inflation tombait vers 3 % vers la fin de cette année.

La BOK a cité l'endettement élevé des ménages et les taux d'intérêt restrictifs comme des facteurs intensifiant les effets d'entraînement, tout en notant également que les augmentations des coûts publics et leur impact sur les attentes en matière d'inflation pourraient entraîner une baisse de l'inflation à la consommation à un rythme plus lent que prévu.

En ce qui concerne les devises, le resserrement monétaire de la banque centrale a atténué, dans une certaine mesure, la pression à la baisse sur le won coréen résultant des hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, a déclaré la BOK.

Néanmoins, les facteurs externes tels que la politique monétaire américaine ont eu un impact plus important sur le taux de change que les facteurs internes, a ajouté la BOK.

Le rapport indique que les prix de l'immobilier devraient continuer à baisser cette année, étant donné la persistance habituelle d'un sentiment négatif sur le marché de l'immobilier.