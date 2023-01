La Banque de Corée travaille dur pour assurer un atterrissage en douceur de l'économie - gouverneur

"La Banque de Corée, en collaboration avec le gouvernement, fera de son mieux pour apporter des réponses politiques sophistiquées afin de parvenir à un atterrissage en douceur de l'économie sud-coréenne, en cette période de visibilité trouble due à des incertitudes externes et internes considérables", a déclaré le gouverneur Rhee Chang-yong dans un discours prononcé lors d'un événement du Nouvel An.

M. Rhee a déclaré que la banque centrale serait attentive à la croissance et aux changements sur les marchés financiers et des changes, tout en continuant à axer sa politique monétaire sur la stabilisation des prix.

La Banque de Corée (BOK) tiendra sa première réunion de décision sur les taux pour cette année le 13 janvier, après avoir augmenté les taux d'intérêt de 275 points de base à 3,25 % depuis août 2021.

La BOK prendra des mesures proactives de stabilisation du marché lorsque cela s'avérera nécessaire, grâce à une communication et une coopération étroites avec les autorités concernées, a déclaré M. Rhee, lors de la réunion des responsables gouvernementaux, des parlementaires et des représentants des entreprises et agences financières.