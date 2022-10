La Banque de Corée va procéder à une deuxième grande hausse mercredi.

La banque centrale de Corée du Sud choisira de faire le grand écart et d'augmenter les taux d'un demi-point supplémentaire la semaine prochaine, poussant les coûts d'emprunt plus haut que prévu pour soutenir un won affaibli et atténuer son effet sur l'inflation, selon un sondage Reuters.

Ce changement de prévisions intervient dans le sillage de l'élargissement des écarts de taux avec une Réserve fédérale américaine agressive qui a laissé entendre qu'elle maintiendrait les taux plus élevés plus longtemps.

Déjà en baisse de plus de 15 % cette année, le won coréen devrait encore baisser de 1,6 % d'ici fin 2022, selon un autre sondage Reuters. Cette chute précipitée s'est produite en dépit du fait que la Banque de Corée (BOK) a relevé ses taux d'intérêt de 200 points de base depuis août dernier.

Mais les attentes étaient que la BOK maintienne le cap et continue à augmenter les taux d'intérêt au cours des prochains trimestres.

Une majorité écrasante de 88 % des économistes, soit 23 sur 26, interrogés lors du sondage du 4 au 6 octobre, prévoyaient que la BOK augmenterait son taux de base de 50 points de base pour le porter à 3,00 % lors de sa réunion du 12 octobre. Les trois autres prévoyaient une hausse plus faible de 25 points de base.

"La priorité absolue de la Banque de Corée pour la période restante du cycle de hausse actuel sera d'éviter que le taux de change ne se répercute sur l'inflation de l'IPC", a noté Kathleen Oh, économiste à la Bank of America Securities.

"La banque centrale est maintenant prête à changer sa trajectoire initiale de hausses à petits pas pour une hausse de 50 pb, se déplaçant ainsi avec les puissants faucons de la Fed."

Selon la prévision médiane du sondage, le taux de base devrait atteindre 3,25 % d'ici la fin de l'année, puis culminer à 3,50 % au premier trimestre de 2023. Ce taux supérieur prévu était plus élevé que les 2,75 % prévus dans un sondage d'août.

Près de la moitié des économistes, 12 sur 25, s'attendaient à ce que le taux de base atteigne 3,75 % au premier trimestre de l'année prochaine, ce qui suggère que la tendance est à la hausse des taux d'emprunt, car l'inflation, à 5,6 % en septembre par rapport au même mois de l'année précédente, est bien supérieure à l'objectif de 2,0 % de la BOK.

"Un recul réconfortant de l'inflation prendra du temps, et la BOK a clairement indiqué que l'inflation restera sa priorité absolue si elle se maintient entre 5 et 6 %", a noté Krystal Tan, économiste chez ANZ.

Le sondage a également montré que l'inflation devrait s'établir en moyenne à 5,2 % et 3,0 % cette année et l'année prochaine, ce qui est supérieur aux 5,0 % et 2,7 % prévus dans un sondage de juillet.

L'économie de la Corée du Sud devrait connaître une croissance de 2,6 % en 2022 et de 1,9 % en 2023, contre 2,5 % et 2,4 % prévus dans le sondage précédent.

(Pour d'autres articles de la série de sondages Reuters sur les perspectives économiques mondiales à long terme :) (Reportage de Shaloo Shrivastava à Bengaluru ; sondage de Devayani Sathyan et Anant Chandak ; édition de Matthew Lewis)