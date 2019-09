La Banque de France abaisse de nouveau sa prévision de croissance pour 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Banque de France a annoncé mardi un nouvel abaissement de sa prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) de la France pour 2020, tout en maintenant ses projections pour 2019 et 2021.

Dans ses dernières projections macroéconomiques, l'institution a indiqué prévoir une croissance de 1,3% en 2020, alors qu'elle s'attendait en juin à une augmentation de 1,4% du produit intérieur brut (PIB) l'an prochain. La Banque de France prévoit toujours une croissance de 1,3% en 2019 et de 1,4% en 2021.

Le ralentissement attendu cette année, après une croissance de 1,7% en 2018 et de 2,4% en 2017, "traduirait essentiellement celui des exportations, alors même que la demande intérieure, notamment la consommation des ménages, accélérerait", a indiqué la Banque de France. "Le retour à la normale des importations après une année 2018 particulièrement peu dynamique contribuerait également à dégrader la contribution du commerce extérieur net à la croissance", a poursuivi la banque centrale.

Pour 2020, "la demande extérieure et donc les exportations resteraient peu dynamiques, mais la demande intérieure gagnerait en vigueur grâce, notamment, à la poursuite de l'accélération des dépenses des ménages dès lors que ceux-ci ajusteraient progressivement leur consommation aux gains importants de pouvoir d'achat depuis fin 2018", a indiqué la Banque de France.

Sur le plan du pouvoir d'achat, les gains par habitant devraient atteindre 2,3% en moyenne en 2019, le "plus fort taux de croissance depuis 2007", contre une précédente estimation de 2,1%. Pour 2020, le pouvoir d'achat par habitant devrait croître à un rythme de 1,4% selon les projections de septembre, contre 1,2% attendu en juin.

Le taux de chômage devrait de son côté progressivement refluer pour atteindre 7,9% à la fin 2021, estime l'institution. A 9,1% fin 2018, il devrait atteindre 8,5% en 2019, 8,1% en 2020 et 8% en 2021, à comparer à des taux de 8,6% cette année, 8,3% en 2020 et 8,1% en 2021 attendus en juin.

L'institution a par ailleurs maintenu sa prévision d'inflation pour 2019 à 1,3% sur un an, contre 2,1% en 2018. Ce ralentissement est lié notamment à "la baisse de l'inflation de l'énergie résultant à la fois de la baisse du prix du pétrole et de l'absence de hausse de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) début 2019, deux facteurs qui avaient poussé les prix de l'énergie fortement à la hausse en 2018", selon la Banque de France.

Cette dernière a abaissé ses prévisions d'inflation pour 2020 et 2021, à 1,1% et 1,3% respectivement, contre 1,3% et 1,4% anticipés en juin.

"Cette projection de croissance et d'inflation est sujette à des aléas importants et négatifs sur le plan extérieur, en particulier étant donné les incertitudes sur le calendrier et les modalités du Brexit", a souligné la Banque de France. "L'accroissement des tensions commerciales, entre la Chine et les Etats-Unis en particulier, est également toujours porteur de risques significatifs", a-t-elle ajouté.

D'un point de vue interne à la France, "les perspectives à court terme paraissent bien orientées d'après les enquêtes de conjoncture récentes, et l'investissement des entreprises pourrait surprendre à la hausse, notamment avec la baisse importante des taux longs observée récemment", a prévenu la banque centrale.

