La Banque de France abaisse de nouveau ses prévisions de croissance pour 2019 et 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Banque de France a de nouveau abaissé mardi ses prévisions de croissance du produit intérieur brut (PIB) de la France pour 2019 et 2020.

Dans ses dernières projections macroéconomiques, l'institution a indiqué prévoir une croissance de 1,3% cette année et de 1,4% l'année prochaine, à comparer à des taux de 1,4% et 1,5% attendus en mars. En décembre 2018, la Banque de France misait sur une hausse du PIB de 1,5% en 2019 et de 1,6% en 2020. L'institution a en revanche maintenu sa prévision de croissance pour 2021 à 1,4%.

Le ralentissement attendu cette année, après une croissance de 1,7% en 2018 et de 2,4% en 2017, "traduirait en particulier une moindre contribution du solde extérieur à la croissance, sous l'effet à la fois d'une demande extérieure plus faible et d'un retour à la normale des importations après une année 2018 particulièrement peu dynamique", a indiqué la Banque de France. "A mesure que les moteurs internes et externes se renforceraient, la croissance française retrouverait ensuite un rythme de 1,4% en moyenne annuelle en 2020 et 2021, un peu supérieur à la croissance potentielle", a-t-elle ajouté.

Au cours des prochaines années, "les gains de pouvoir d'achat, très significatifs depuis fin 2018 et qui ont pour l'instant été largement épargnés, devraient fortement soutenir la consommation des ménages", a par ailleurs estimé la banque centrale.

Le taux de chômage devrait de son côté progressivement refluer, estime l'institution. A 9,1% fin 2018, il devrait atteindre 8,6% en 2019, 8,3% en 2020 et 8,1% en 2021.

L'institution a par ailleurs maintenu sa prévision d'inflation pour 2019 à 1,3% sur un an, contre 2,1% en 2018. Ce ralentissement est lié notamment à "des prix de l'énergie moins dynamiques", selon la Banque de France. Cette dernière a abaissé ses prévisions d'inflation pour 2020 et 2021, à 1,3% et 1,4% respectivement, contre 1,6% et 1,7% anticipés en mars.

