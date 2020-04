La Banque de France anticipe une contraction de 6% du PIB au premier trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Banque de France (BdF) anticipe une contraction de 6% du produit intérieur brut (PIB) de la France au premier trimestre, en raison de la chute d'activité induite par les mesures de confinement mises en oeuvre pour lutter contre la propagation du coronavirus dans le pays, a indiqué l'institution dans un point sur la conjoncture publié mercredi.

"Il faut remonter au deuxième trimestre 1968, marqué par les événements du mois de mai, pour retrouver une baisse trimestrielle de l'activité du même ordre de grandeur. Le PIB avait alors chuté de -5,3%, avant de rebondir de +8,0% au trimestre trimestre 1968", a souligné la Banque de France.

Le mois dernier, lors de la publication de son enquête mensuelle de conjoncture, la Banque de France prévoyait une croissance de 0,1% du PIB français au premier trimestre par rapport aux trois mois précédents.

La BdF estime la perte d'activité depuis le début du confinement à 32%. "Outre cet effet mécanique du confinement, l'estimation prend également en compte les effets de la crise du Covid-19 dans la première quinzaine de mars, même s'ils sont bien moindres", a précisé l'institution.

Elle a également prévenu que chaque quinzaine de confinement en France "ampute le niveau du PIB annuel de près de 1,5%".

La Banque de France a par ailleurs indiqué que les secteurs industriels les plus affectés par la baisse d'activité étaient l'automobile, la métallurgie et la fabrication de machines et équipements. Dans les services, "les chutes d'activité les plus importantes sont enregistrées dans l'hébergement et la restauration. Travail temporaire et réparation automobile sont également très impactés", a souligné la banque centrale.

-Valérie Venck, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; vvenck@agefi.fr ed: JXM

Agefi-Dow Jones The financial newswire