COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 24 juin 2020

Appel à projets : la Banque de France lance la troisième édition de son Prix Jeunes chercheurs en finance verte

Le financement de la transition vers une économie à faible émission de carbone, compatible avec l'objectif d'un réchauffement planétaire « nettement en dessous de 2°C » tel qu'indiqué dans l'Accord de Paris, et la promotion d'une croissance durable et respectueuse de l'environnement figurent parmi les principaux défis de notre temps.

Dans ce contexte, il est nécessaire de renforcer les travaux de recherche universitaire en vue d'améliorer notre savoir collectif sur le financement de la transition vers un système économique durable et sur l'incidence exercée par les risques liés au climat, à la dégradation de l'environnement et à la perte de biodiversité sur le secteur financier.

En 2018, la Banque de France a donc décidé de financer, à hauteur de 15 000 euros, un Prix pour Jeunes Chercheurs en Finance verte dont elle lance aujourd'hui la 3ème édition, en publiant un appel à projets.

Ce prix s'adresse aux détenteurs d'un Doctorat, âgés de moins de 40 ans idéalement, qui sont affiliés à une université et/ou institution académique française(s). L'appel à projet est téléchargeable ici et des informations plus complètes sur le Prix sont disponibles sur le site de la Banque de France : ici.

Comme les années précédentes, le Prix sera normalement remis lors d'une conférence académique avant fin 2020.

Date limite de candidature : 31 octobre 2020

