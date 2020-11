La Banque de France plaide pour un retour "prudent" aux dividendes

Paris (awp/afp) - Les banques et assurances pourront-elles bientôt rémunérer à nouveau leurs actionnaires? La Banque de France a plaidé vendredi pour un retour "prudent" aux dividendes en vue notamment de redorer l'attractivité boursière malmenée des établissements financiers.

Fin mars, les autorisés financières européennes avait recommandé aux banques et assurances de la zone euro de ne pas verser de dividendes ni de racheter d'actions propres tant que durerait la pandémie de Covid-19. Le capital conservé devait ainsi permettre de "préserver la capacité des banques à absorber des pertes et de soutenir l'économie" dans un environnement particulièrement incertain.

Côté bancaire, la Banque centrale européenne, qui supervise les banques de la zone euro, avait répété cet avis en juillet, prolongeant la mesure jusqu'en janvier 2021. L'institution avait alors indiqué qu'elle réévaluerait la nécessité de prolonger ces recommandations au quatrième trimestre.

Une décision est en principe attendue après le 10 décembre, quand auront été présentées les nouvelles prévisions économiques de la banque centrale.

"Incontestablement, la mise en réserve de l'intégralité des résultats a été en 2020 une mesure efficace pour soutenir la solvabilité (des établissements financiers). Toutefois, deux arguments plaident maintenant en faveur d'une ouverture prudente vers une distribution, dont il faudra discuter des modalités", a déclaré vendredi le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, lors d'un colloque financier.

Résistance des établissements financiers

Le premier de ces arguments "tient à la capacité de résistance des institutions financières à des chocs très importants, qu'illustre leur situation à la fin de l'année 2020", a souligné le banquier central.

À titre d'exemple, sur les neuf premiers mois de 2020, le résultat net agrégé des quatre principaux groupes bancaires français a certes chuté de près de 39 % par rapport à celui de 2019. L'effet de la crise est donc bien réel, mais il "ne remet pas en cause les fondamentaux solides des banques françaises qui ont poursuivi leurs progrès en solvabilité", a noté le gouverneur de la Banque de France.

Quant aux organismes d'assurance, malgré une baisse marquée de leur taux de couverture entre la fin de l'année 2019 et le 3ème trimestre 2020, leur solvabilité globale "demeure très solide", a pointé M. Villeroy de Galhau, soulignant que "le sujet est aujourd'hui beaucoup moins celui de la solvabilité que de la rentabilité des institutions financières".

Dans ce contexte, le second argument en faveur d'un retour aux dividendes, "stratégique dans le contexte actuel, vise à préserver l'attractivité des institutions financières pour les investisseurs, indispensable pour lever du capital", a-t-il précisé.

Ces propos ne devraient pas manquer de ravir les établissements financiers qui n'ont pas manqué ces derniers mois de souligner combien la recommandation de renoncer aux dividendes se révèle pénalisante pour eux.

De fait, les entreprises financières, et surtout bancaires, ont particulièrement souffert en Bourse depuis le déclenchement de la crise du Covid-19, dans un contexte qui était déjà peu porteur.

Contexte difficile

Les établissements bancaires et d'assurance sont en effet confrontés de longue date à un environnement de taux d'intérêt très bas, voire négatifs, qui compliquent fortement la tâche de faire fructifier l'argent des clients. En outre, cet environnement rogne impitoyablement les marges bénéficiaires que peuvent faire les banques sur le taux des crédits bancaires.

Le secteur financier doit aussi s'adapter, comme d'autres, à une révolution des comportements des clients, de plus en plus adeptes des outils numériques et de moins en moins enclins à se rendre en agence.

Le tout dans un cadre réglementaire qui s'est considérablement renforcé et complexifié ces dernières années.

Face à ces défis, "il faut accélérer la formation de véritables groupes bancaires paneuropéens susceptibles de capitaliser sur leur taille, et développer des économies d'échelle face précisément à ces investissements numériques qui sont des coûts fixes. Le secteur financier européen demeure encore trop fragmenté et vulnérable aux chocs asymétriques", a plaidé M. Villeroy de Galhau.

"Pour les organismes d'assurance, le défi de rentabilité en environnement de taux bas passera, inévitablement, par l'adaptation des modèles d'affaires", a-t-il ajouté.

afp/al