La Banque de France prévoit 0,3% de croissance au troisième trimestre

(Actualisé avec précisions § 5-10) PARIS, 8 août (Reuters) - La croissance de l'économie française devrait s'établir à 0,3% au troisième trimestre selon la Banque de France (BdF), qui table donc sur une légère accélération dans sa première estimation pour la période, fondée sur son enquête mensuelle de conjoncture de juillet publiée jeudi. La prévision de la banque centrale française pour le trimestre en cours est conforme à celle de l'Insee dans sa dernière note de conjoncture publiée en juin, qui s'établissait également à 0,3%. Ces anticipations correspondent à une légère augmentation par rapport à la progression du produit intérieur brut (PIB) de la France au deuxième trimestre, chiffrée à +0,2% la semaine dernière par l'Institut national de la statistique dans sa première estimation. L'enquête de la Banque de France pour le mois de juillet met en évidence une stabilité des indicateurs du climat des affaires quel que soit le secteur d'activité pris en compte: à 95 dans l'industrie, à 100 dans les services et à 104 dans le bâtiment, dans les trois cas sans changement par rapport à juin. A ce niveau, l'indicateur du climat des affaires dans l'industrie, qui avait chuté de quatre points en juin, s'est maintenu le mois dernier à son plus bas niveau depuis juillet 2013. Dans ce secteur, les chefs d'entreprise interrogés évoquent une progression modérée de la production en juillet et tablent sur une croissance comparable au cours du mois d'août. Le mois dernier, le taux d'utilisation des capacités de production est légèrement remonté, à 79,2% contre 78,9% en juin. Dans les services, le mois de juillet a été marqué par une légère accélération de l'activité et les chefs d'entreprise sondés par la Banque de France prévoient que la croissance de l'activité se poursuive au même rythme en août. Dans le bâtiment, l'activité a rebondi le mois dernier, à la fois dans le gros oeuvre et le second oeuvre, souligne la BdF, en précisant que les carnets de commande continuent de se garnir et que les prix des devis augmentent. Selon les chefs d'entreprise du secteur, la croissance de l'activité devrait revenir vers sa moyenne de longue période au mois d'août. Enquête complète sur le site de la Banque de France: https://bit.ly/33cbBlk Le point sur la conjoncture française Graphique: Les chiffres clés de l'économie http://tmsnrt.rs/2B7G9qP (Myriam Rivet, édité par Benjamin Mallet)