La Banque de France propose de réduire le taux du LEP à 4%

Le gouverneur de la Banque de France propose de fixer le taux du LEP à 4% contre 5% actuellement. Il souligne que les taux du Livret A, du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) et surtout du LEP sont désormais bien supérieurs à l’inflation. L’inflation hors tabac est passée de 4,1% en moyenne au second semestre 2023 à 2,33% au premier semestre 2024. La formule du calcul du taux du LEP, qui prend en compte l'inflation et les taux de court terme des marché financiers (€STR), donnerait un taux de 3,6%.



En fixant le taux du LEP à 4%, Le gouverneur " prolonge les gestes significatifs en faveur de ce livret ".



La Banque de France rappelle qu'elle est chargée d'effectuer semestriellement le calcul des taux de rémunération des comptes d'épargne réglementée, puis de proposer sa recommandation au Ministre de l'Économie.



L'arrêté du 28 juillet 2023 relatif aux taux d'intérêt des produits d'épargne réglementée a prévu le maintien des taux des livrets A et LDDS à 3,0 % jusqu'au 31 janvier 2025.