La Banque de France reporte la publication de ses prévisions annuelles à juin

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Banque de France a annoncé mercredi avoir décidé de reporter au mois de juin la publication de ses prochaines prévisions annuelles, initialement prévue le 23 mars.

Avec cette décision, liée aux mesures de confinement en vigueur en France afin de contenir l'épidémie de coronavirus, la Banque de France "rejoint ainsi le choix d'autres banques centrales", a-t-elle indiqué, en ajoutant que ses prévisions annuelles devraient désormais être publiées pendant "la deuxième quinzaine de juin".

"La Banque de France donnera la priorité d'ici là à assurer la continuité du suivi rapproché mensuel de la conjoncture française, à partir de ses enquêtes et analyses. En particulier, l'enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie, les services et le bâtiment est maintenue, et celle du mois de mars sera publiée le 8 avril", a souligné l'institution.

-Valérie Venck, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; vvenck@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire