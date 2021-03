COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 23 mars 2021

LA BANQUE DE FRANCE REVERSE 4,2 MILLIARDS D'EUROS À LA COLLECTIVITÉ NATIONALE

AU TITRE DE SES RÉSULTATS ET PRÉSENTE SES OBJECTIFS 2024

Le Conseil général de la Banque de France a arrêté les comptes de l'exercice 2020 et a également décidé de l'affectation du résultat. Le Rapport annuel 2020 est publié ce jour.

COMPTES DE L'EXERCICE 2020

Le résultat ordinaire avant impôt s'établit à 4,97 milliards d'euros (Mds€), contre 6,49 milliards l'an dernier. Comme chaque année, une grande partie du résultat de la Banque de France est reversée à l'État, et donc à la collectivité, sous forme d'impôt sur les bénéfices et de dividendes. Le montant versé cette année atteint un montant total de 4,24 mds €.

Le produit net des activités de la Banque de France s'établit à 6,4 Mds€ en 2020, en baisse de 25.8% par rapport à 2019. Cette baisse est liée essentiellement à la politique monétaire : augmentation des charges liées aux opérations de refinancement et baisse des revenus tirés des titres détenus. Au passif, on observe une forte hausse des dépôts des établissements de crédit en contrepartie, tandis que l'encours des billets en euros en circulation de la Banque de France continue de croître (+27 milliards d'euros d'une fin d'année sur l'autre, soit +11%).

La politique monétaire a aussi conduit à un accroissement de plus de 52 % de la taille du bilan, de 1 1142 à 1 741 Mds€. Parmi les raisons de cette importante augmentation du bilan figurent les programmes d'achats de titres ainsi que des opérations de refinancement des établissements de crédit ciblées à très long terme.

Dans ce contexte d'accroissement des risques portés à son bilan, le fonds pour risques généraux destiné à couvrir les risques financiers supportés par la Banque, hors risque de change, a été doté à hauteur de 1 150 millions d'euros pour le porter à 9,11 milliards. Après prise en compte de cette dotation et de l'impôt sur les sociétés, le résultat net pour l'exercice 2020 s'établit à 2 190 millions d'euros, en baisse de 1 656 millions d'euros par rapport à 2019.

Par ailleurs, les avoirs en or et en devises de la Banque de France s'élèvent à 177,5 Mds€, en hausse de 10%, notamment du fait de la très forte appréciation de l'or contre euro.

En liaison avec la bonne maitrise poursuivie des charges d'exploitation, les dépenses nettes des activités ont continué de baisser (- 0,4 %, soit -3,5 millions d'euros), à 911,9 millions d'euros en 2020 et s'inscrivent ainsi pleinement dans la trajectoire de baisse de cet indicateur ciblée à -10% entre 2015 et 2020 dans le cadre du plan de transformation Ambitions 2020. Depuis 2015, le niveau des dépenses nettes des activités a ainsi baissé de 137 millions d'euros (-13,1% en 5 ans), la baisse s'expliquant notamment par des effectifs en diminution de plus de 20%.

LA TRANSFORMATION DE LA BANQUE DE FRANCE

Les transformations portées par le plan stratégique « Ambitions 2020 » déployé au cours des cinq dernières années ont toutes été menées à leur terme et ont permis d'assurer sans discontinuité l'ensemble des services et des missions dans le contexte de crise sanitaire. Tous les repères visant à mesurer l'atteinte des objectifs de transformation ont été atteints et pour la plupart dépassés, renforçant la capacité de l'Institution à accomplir ses trois missions.

Malgré la crise, la Banque de France a également élaboré son prochain plan stratégique « Construire ensemble 2024 ». Amorcé de manière participative dès janvier 2020, il intègre les enseignements de la crise sanitaire et répond aux défis de notre environnement.

Pour cela, la Banque de France a retenu 30 actions autour de 4 objectifs :

- Par notre expertise et notre indépendance, soutenir l'économie

- Par notre ouverture, servir la société et l'Europe

- Par notre performance durable, assurer l'avenir

- Par notre solidarité, être une entreprise attractive

Dix repères de résultats jugeront du succès de ce plan, dans le cadre de sa gestion efficace des moyens.

L'ensemble de ces 30 actions et de ces indicateurs est rendu public aujourd'hui.

A propos de la Banque de France. Institution indépendante, la Banque de France a trois grandes missions : la stratégie monétaire, la stabilité financière, les services à l'économie. Elle contribue à définir la politique monétaire de la zone euro et la met en œuvre en France ; elle contrôle banques et assurances et veille à la maîtrise des risques ; elle propose de nombreux services aux entreprises et aux particuliers.

