Oslo (awp/afp) - La Banque de Norvège a mis les bouchées doubles pour tenter d'enrayer une inflation toujours élevée en relevant jeudi de 0,5 point son taux directeur, à 3,75%, tout en laissant entrevoir un nouveau tour de vis en août.

Cette hausse, la onzième en Norvège depuis septembre 2021, était attendue par les économistes, mais la principale inconnue résidait dans son ampleur: simple (0,25 point) ou double (0,5 point)?

La banque centrale norvégienne a opté pour la deuxième option en faisant valoir que l'inflation était "sensiblement supérieure" aux attentes.

En mai, l'inflation sous-jacente (hors prix de l'énergie et variations fiscales) a atteint son plus haut (6,7% sur un an) depuis la création de l'indicateur en 2001, du fait notamment de la faiblesse record de la couronne norvégienne qui renchérit les importations et des hausses salariales.

"Si nous ne relevons pas le taux directeur, les prix et les salaires pourraient continuer à augmenter rapidement et l'inflation s'enraciner", a constaté la gouverneure de la Banque de Norvège, Ida Wolden Bache, dans un communiqué.

"Cela pourrait alors être plus coûteux de faire retomber l'inflation", a-t-elle ajouté.

Dans son communiqué, la banque indique qu'un nouveau resserrement monétaire est "très probable" en août.

La trajectoire estimée du taux norvégien futur a au passage été revue sensiblement à la hausse: le taux pourrait atteindre 4,25% cet automne contre 3,75% attendu jusqu'à présent.

Malgré un léger récent ralentissement, la Norvège, plus gros producteur d'hydrocarbures d'Europe de l'Ouest, affiche une économie prospère.

Cette année, la croissance devrait atteindre 1,2%, selon de nouvelles prévisions de la banque centrale, qui table aussi sur une inflation sous-jacente de 6,3%, bien au-delà de l'objectif officiel (2%) de la politique monétaire du pays.

