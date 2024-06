La Banque de Russie devrait maintenir son taux d'intérêt de référence à 16% vendredi, tout en durcissant son discours, selon un sondage Reuters réalisé lundi, bien qu'un quart des économistes penchent en faveur d'une hausse, alors que la banque est aux prises avec une inflation tenace.

La banque s'est montrée plus sévère ces dernières semaines, répétant à plusieurs reprises que les taux devraient rester élevés pendant longtemps pour ramener l'inflation à son objectif de 4 %. La banque a déclaré la semaine dernière que la tendance à la désinflation en Russie avait pris fin en avril.

Dix-huit des 24 analystes et économistes interrogés par Reuters fin mai et début juin prévoyaient que la Banque de Russie maintiendrait son taux directeur à 16 % le 7 juin, tandis que les six autres prévoyaient une hausse à 17 %.

"Je m'attends à ce que le taux reste à 16 % et à ce que la rhétorique se resserre", a déclaré Irina Lebedeva d'Uralsib. "Une augmentation lors de la réunion de juillet semble plus probable.

Mikhail Vasilyev, analyste en chef chez Sovcombank, a déclaré qu'une hausse était légèrement plus probable qu'un maintien.

"L'inflation a cessé de ralentir, de sorte que la Banque de Russie renforcera probablement le resserrement monétaire pour refroidir la demande accrue dans l'économie", a-t-il déclaré.

"Les emprunteurs doivent se préparer à ce que l'argent dans l'économie reste cher pendant longtemps et probablement à ce qu'il devienne encore plus cher.

Le consensus des prévisions a montré que les analystes ne prévoient plus d'assouplissement monétaire cette année, s'attendant à ce que les taux finissent l'année à 16 %, contre 13,5 % dans le sondage du mois dernier.

Une réduction au second semestre 2024 semble peu probable étant donné que les attentes des ménages en matière d'inflation ont augmenté en mai après quatre mois de baisse et que les risques pro-inflationnistes de pénuries de main-d'œuvre et de hausse des prêts demeurent, a déclaré Anton Pustovoitov de First Asset Management.

Les prévisions d'inflation de fin d'année des analystes sont passées de 5,4 % au début du mois de mai à 5,6 %, ce qui reste supérieur à l'objectif de la banque centrale. L'inflation annuelle s'est élevée à 7,4 % en 2023, contre 11,9 % en 2022.

Le sondage a montré que les économistes s'attendent maintenant à ce que le produit intérieur brut de la Russie augmente de 3 % cette année, ce qui est légèrement supérieur au sondage du mois dernier et aux prévisions de 2,8 % du ministère de l'économie.

Les scénarios de crise du ministère prévoient que la croissance du PIB et du revenu réel s'arrêtera presque complètement l'année prochaine et que le rouble s'affaiblira jusqu'à 107 par rapport au dollar en raison de la chute des investissements et des prix du pétrole, selon des documents consultés par Reuters.

Les analystes s'attendent à ce que le rouble, qui s'échange actuellement à environ 92 pour un dollar, s'affaiblisse jusqu'à 97 au cours de l'année prochaine, ce qui représente une légère amélioration par rapport aux prévisions du sondage précédent.