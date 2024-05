La Reserve Bank of India ne réduira ses taux d'intérêt qu'une seule fois cette année, très probablement en octobre-décembre plutôt qu'au cours du prochain trimestre, bien qu'il n'y ait pas de majorité claire parmi les économistes interrogés par Reuters sur le calendrier de la première mesure.

Comme il est de plus en plus probable que de nombreuses grandes banques centrales, y compris la Réserve fédérale américaine, retardent la baisse des taux d'intérêt, la RBI n'a guère intérêt à prendre les devants.

Avec une croissance proche de 8 %, la plus rapide des grandes économies mondiales, et une inflation supérieure à la tendance, il n'est pas non plus urgent que la RBI commence à réduire ses taux, à moins que des inquiétudes n'apparaissent quant à un ralentissement.

La totalité des 72 économistes, à l'exception d'un seul, interrogés par Reuters du 17 au 30 mai, s'attendaient à ce que la RBI maintienne le taux repo à 6,50 % à l'issue de sa réunion du 5 au 7 juin, quelques jours seulement après la publication des résultats des élections.

"S'inspirant de la politique monétaire mondiale, la RBI devrait elle aussi faire preuve de prudence et adopter une approche très modérée en matière de réduction des taux", a déclaré Aditi Gupta, économiste à la Bank of Baroda.

"Étant donné la manière dont la croissance intérieure et la dynamique de l'inflation ont été placées, nous ne prévoyons pas la possibilité que la RBI précède la Fed.

Près de la moitié des économistes interrogés, 33 sur 71, ont prédit que la première baisse du taux repo de la RBI aurait lieu au quatrième trimestre 2024, donnant une prévision médiane de 6,25 %. En avril, le choix le plus populaire pour la première baisse était le T3.

D'ici la fin de l'année 2024, 33 personnes sur 71 ont déclaré que les taux seraient inférieurs de 25 points de base à 6,25 %, 15 ont dit 6,00 %, et cinq ont prévu 5,75 % ou moins. Les 18 autres ne prévoient aucun changement de taux cette année.

Ces prévisions interviennent alors que l'on s'attend généralement à ce que l'inflation reste supérieure à 4 %, le point médian de la fourchette préférée de la RBI (2 %-6 %), cette année et l'année prochaine.

L'inflation, qui était de 4,83 % en avril, devrait descendre à 4,00 % au prochain trimestre avant de remonter aux trimestres suivants, selon le sondage, pour atteindre une moyenne de 4,5 % cette année fiscale et la suivante.

La croissance économique devrait s'élever en moyenne à 6,8 % cette année fiscale et à 6,6 % l'année prochaine.

"Les perspectives de croissance toujours robustes ne créent pas d'urgence pour réduire les taux et l'inflation reste supérieure à l'objectif, principalement due à l'alimentation... nous ne pensons pas que la majorité du comité de politique monétaire verra une raison de réduire les taux avant décembre", a noté Shreya Sodhani de Barclays.

Alors qu'un plus petit nombre de prévisionnistes ont donné leur avis sur les taux jusqu'à l'année prochaine, les prévisions médianes ne prévoient pas d'autres réductions au-delà de 6,00 %.

