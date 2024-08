Avant leur décision de réduire les taux le mois dernier, les gouverneurs de la Banque du Canada ont craint que les dépenses de consommation en 2025 et 2026 ne soient beaucoup plus faibles que prévu, selon le procès-verbal de la réunion publié mercredi.

La banque a abaissé son taux directeur au jour le jour de 25 points de base à 4,5 % le 24 juillet, sa deuxième réduction en autant de mois, et a indiqué qu'elle était de plus en plus préoccupée par les risques d'une croissance plus faible que prévu.

L'année dernière, les taux ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 23 ans, à savoir 5 %, alors que la banque s'efforçait de contenir l'inflation.

"Il existe un risque que les dépenses de consommation soient significativement plus faibles que prévu en 2025 et 2026, étant donné le nombre de ménages susceptibles de renouveler leur prêt hypothécaire à des taux plus élevés", peut-on lire dans le procès-verbal.

La plupart des prêts hypothécaires canadiens ont une durée de cinq ans. Environ 300 milliards de dollars canadiens (218,4 milliards d'euros) de prêts hypothécaires doivent être renouvelés au cours de l'année prochaine à des taux beaucoup plus élevés, ce qui a incité les économistes à s'inquiéter de l'impact sur la croissance.

La semaine dernière, un rapport catastrophique sur l'emploi aux États-Unis a ravivé les craintes de voir le principal partenaire commercial du Canada entrer en récession, ce qui a fait chuter les actions et les rendements obligataires à leurs plus bas niveaux depuis plusieurs mois.

Cela a incité les marchés monétaires à intégrer presque totalement les paris sur une troisième réduction consécutive des taux au Canada le mois prochain, contre un peu plus de 60 % la semaine dernière. Les investisseurs tablent sur deux autres baisses de taux cette année.

La banque a déclaré que la baisse des coûts d'emprunt pourrait stimuler les dépenses de consommation, "mais de nombreux ménages resteront confrontés à des coûts de service de la dette importants", ce qui pourrait freiner le rebond des dépenses de consommation au cours des deux prochaines années.

La croissance économique a été plus lente que la croissance démographique, ce qui a entraîné une offre excédentaire dans l'économie et un ralentissement du marché du travail. Cette situation pourrait affaiblir davantage le marché du travail et nuire à la consommation, ce qui exercerait une pression à la baisse sur la croissance et l'inflation.

Les membres du Conseil des gouverneurs "sont convenus de communiquer clairement qu'ils mettraient en balance les forces susceptibles de ramener l'inflation en dessous de l'objectif et celles susceptibles de la maintenir au-dessus de l'objectif", indique le compte rendu.

Les six membres du conseil ont déclaré qu'il existait un consensus clair sur le fait qu'il serait approprié d'abaisser encore le taux directeur si l'inflation continuait à diminuer conformément aux projections.

