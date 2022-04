La Banque du Canada augmente ses taux d'intérêt de 50 points de base

STORY :

RÉACTION DU MARCHÉ : CAD/

LIEN : https://www.bankofcanada.ca/2022/04/fad-press-release-2022-04-13

COMMENTAIRE :

ANDREW KELVIN, STRATÈGE EN CHEF POUR LE CANADA CHEZ TD SECURITIES

"Il était important que la Banque du Canada envoie un message fort indiquant qu'elle prend au sérieux le tir inflationniste. Et je pense qu'une hausse de 50 points de base est absolument ce qu'une banque centrale pouvait faire de mieux."

"Je pense que nous sommes susceptibles de voir une autre hausse de 50 points de base en juin. Avec une inflation bien, bien au-dessus de l'objectif de la banque et peu susceptible de se modérer dans le mois ou les deux mois à venir, je pense qu'il est probable qu'ils délivrent une autre hausse de 50 points de base."

JAY ZHAO-MURRAY, ANALYSTE DE MARCHÉ CHEZ MONEX CANADA

"Le langage de la Banque sur les attentes d'inflation est une fois de plus devenu plus hawkish.... Cela ajoute un soutien supplémentaire à notre opinion selon laquelle la Banque suivra ce mouvement avec une autre hausse de 50 points de base lors de la prochaine réunion, en tant que politique d'assurance pour contenir les attentes."

"Sur les marchés financiers, le huard a été assez léthargique en réponse à l'annonce d'aujourd'hui, en raison du fait que 50 points de base était largement attendu. Les haussiers du CAD attendent probablement la confirmation du gouverneur (Tiff) Macklem lui-même qu'une poursuite du resserrement agressif est prévue avant d'ajouter à leurs positions courtes USD-CAD."

DOUG PORTER, ÉCONOMISTE EN CHEF CHEZ BMO CAPITAL MARKETS

"En termes d'actions et de commentaires, c'était à peu près aussi proche des attentes qu'on puisse l'imaginer. Il s'agit tout de même d'un ensemble très important de mesures qu'ils ont prises. Mais c'était largement anticipé étant donné la tâche colossale à accomplir en termes de lutte contre l'inflation. Je pense que certaines actions très agressives étaient justifiées. Je pense que la question la plus intéressante maintenant est de savoir ce que la banque va faire ensuite. Et il semble bien qu'il y ait une forte possibilité qu'elle poursuive avec une autre augmentation de 50 points de base en juin."