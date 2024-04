La Banque du Canada réduira son taux d'intérêt directeur en juin, selon une forte majorité d'économistes interrogés par Reuters, bien qu'ils aient également déclaré que le risque était que la première réduction ait lieu plus tard, plutôt que de surprendre plus tôt.

Le rebond de l'activité économique et l'inflation toujours supérieure à l'objectif de 2 %, malgré des taux d'intérêt au plus haut depuis plus de deux décennies, signifient que la banque centrale n'a guère de raison de prendre une décision urgente ce mois-ci.

Lors de la dernière réunion de mars, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a déclaré que la politique monétaire fonctionnait "largement comme prévu", malgré les risques d'inflation, dus en partie à l'augmentation des coûts du logement.

Les 38 économistes s'attendaient à ce que la Banque du Canada maintienne son taux d'intérêt au jour le jour à 5,00 % mercredi, selon un sondage Reuters réalisé entre le 28 mars et le 5 avril. La Banque du Canada publiera de nouvelles projections économiques en même temps qu'elle annoncera son taux d'intérêt le 10 avril.

Alors que la plupart des sondés estiment que la Banque du Canada ne devrait pas surprendre les marchés avec une décision anticipée mercredi, il n'est pas certain qu'elle réduise automatiquement son taux lors de la réunion suivante.

"Il ne faut pas s'attendre à ce que la Banque du Canada dévoile toutes ses cartes", a déclaré Avery Shenfeld, économiste en chef chez CIBC Capital Markets. "Mais on aura l'impression qu'elle est plus satisfaite des données récentes sur l'inflation et, par conséquent, la porte sera certainement ouverte à des réductions de taux d'intérêt avant la fin de l'année."

PLUS TARD QU'EN JUIN ?

Plus de 70 % des économistes, soit 27 sur 38, s'attendent à ce que la Banque du Canada procède à sa première baisse de taux de 25 points de base en juin, à 4,75 %, conformément aux prévisions du marché. Sept économistes ont prédit que la première réduction interviendrait en juillet, et les quatre autres en septembre.

Parmi les cinq premières banques canadiennes, la Banque TD et la Banque Scotia s'attendaient à ce que la Banque du Canada agisse plus tard qu'en juin.

Une majorité de plus de 80 % des économistes, 13 sur 16, qui ont répondu à une question supplémentaire ont déclaré qu'il était plus probable que la première baisse de taux ait lieu plus tard qu'ils ne le prévoyaient. Les trois autres ont répondu plus tôt.

Onze de ces 16 économistes ont également déclaré que le risque le plus important était que la Banque du Canada procède à moins de baisses de taux cette année que dans leur scénario de base.

"Le risque le plus important est que la baisse des taux soit retardée en raison de la récente augmentation de la croissance économique et si la Banque accorde trop d'importance à ce facteur, elle risque d'attendre un peu plus longtemps avant de réduire les taux d'intérêt dont l'économie a effectivement besoin", a ajouté M. Shenfeld.

Selon le sondage, la Banque du Canada devrait réduire ses taux de 100 points de base au total pour les ramener à 4,00 % d'ici la fin de l'année 2024, soit moins que les 75 points de base attendus de la part de la Réserve fédérale américaine.

Cependant, une minorité significative, 14 sur 38, s'attend à des réductions moins importantes, et seulement six à des réductions plus importantes.

Toutefois, compte tenu de l'amélioration inattendue des performances nationales, des prix élevés de l'un des principaux produits d'exportation du Canada, le pétrole brut, et de la forte croissance de son voisin américain, les économistes estiment que les pressions inflationnistes pourraient persister.

"Je me demande si l'inflation va encore baisser parce que la croissance globale s'est maintenue un peu mieux que prévu", a déclaré Douglas Porter, économiste en chef chez BMO Capital Markets.

"Les risques qui pèsent sur notre décision sont la possibilité que la Banque commence à réduire ses dépenses plus tard et à un rythme un peu plus lent que ce que nous avons suggéré.

L'inflation devrait diminuer au cours des prochains trimestres, mais rester supérieure à l'objectif de 2 % jusqu'au deuxième trimestre 2025.

La croissance économique devrait s'établir en moyenne à 0,8 % cette année avant de rebondir à 1,8 % en 2025, ce qui représente un léger changement par rapport aux prévisions de 0,5 % et de 2,0 % formulées en janvier.

