La Banque du Canada déclare que les taux sont trop stimulants et qu'ils pourraient devoir dépasser le niveau neutre.

Le sous-gouverneur Toni Gravelle, s'adressant à des économistes à Montréal, a également déclaré que la banque centrale réviserait probablement à la hausse ses projections d'inflation à court terme, car la "tempête parfaite" de hausses de prix mondiales et nationales persiste.

"Notre taux directeur, à 1 %, est trop stimulant, surtout lorsque l'inflation dépasse largement le sommet de notre fourchette de contrôle", a déclaré M. Gravelle. "Nous avons besoin que notre taux directeur se situe à des niveaux plus neutres".

Il a déclaré que la Banque agissait rapidement pour revenir à la fourchette neutre - entre 2 % et 3 % - et a réitéré qu'elle était prête "à être aussi énergique que nécessaire" pour refroidir la demande.

La Banque du Canada a procédé à une rare augmentation de 50 points de base le mois dernier et on s'attend largement à ce qu'elle procède à une autre augmentation surdimensionnée lors de sa décision du 1er juin. Les marchés monétaires parient que le taux directeur se situera autour de 3 % d'ici la fin de l'année.

"Nous pourrions également avoir besoin de relever les taux au-dessus du point neutre parce que certains pans de l'économie pourraient être moins sensibles aux hausses de taux que par le passé", a déclaré M. Gravelle, en faisant remarquer que les ménages ont plus d'épargne et moins de dettes non hypothécaires qu'avant la pandémie.

La demande de logements pourrait également s'avérer plus persistante face aux hausses de taux que prévu, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, la banque centrale pourrait marquer une pause en entrant dans la fourchette neutre si la hausse des prix s'inverse ou si le marché du logement ralentit plus que prévu.

"Notre scénario de base inclut un ralentissement de l'activité immobilière. Mais nous pourrions assister à un ralentissement plus important que prévu en raison d'un endettement plus élevé et de prix des logements insoutenables", a déclaré M. Gravelle.

Il a réitéré que la banque centrale n'est pas sur "pilote automatique" et n'a pas de taux "terminal" spécifique.

L'inflation au Canada a atteint son plus haut niveau en 31 ans à 6,7 % en mars, son 12e mois consécutif au-dessus de la fourchette de contrôle de 1-3 % de la Banque du Canada et plus du triple de la cible de 2 %.

Le dollar canadien se négociait 0,3 % plus bas à 1,3030 pour le billet vert, ou 76,75 cents américains.