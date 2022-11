La Banque du Canada définit la voie à suivre pour réglementer les fournisseurs de paiements numériques

L'année dernière, la banque centrale est devenue l'organisme de réglementation des fournisseurs de services de paiement (FSP), comme les réseaux de cartes, les portefeuilles numériques et les services de transfert d'argent, en vertu de la loi canadienne. Elle travaille maintenant avec le gouvernement fédéral pour définir le fonctionnement de cette supervision.

"Nous n'allons pas utiliser une approche de supervision générale pour la tâche à accomplir", a déclaré Rob Morrow, directeur exécutif de la supervision des paiements de détail de la Banque du Canada, dans un discours préparé.

"Nous adopterons une approche fondée sur le risque qui se concentrera sur les répercussions sur l'utilisateur final et l'efficacité des services de paiement."

Le niveau de surveillance réglementaire sera guidé par le degré de risque qu'un PSP donné apporte aux consommateurs et à l'écosystème des paiements, a déclaré M. Morrow, lors d'un événement à Toronto.

La Banque du Canada estime que plus de 2 500 entités seront sous sa supervision une fois que les règles entreront en vigueur. Les PSP comprennent de grands noms comme le système de paiement Square de Block Inc. et la société privée Stripe Inc.

Tous les PSP nationaux et étrangers qui opèrent au Canada devront s'enregistrer auprès de la banque centrale, probablement à partir de 2024, a déclaré M. Morrow, ajoutant que le calendrier dépendra en fin de compte du gouvernement fédéral.

Les PSP qui ne se conforment pas feront face à des conséquences réelles, à commencer par un "accord de conformité" définissant les actions nécessaires, suivi d'un "avis de violation" pouvant inclure une amende allant jusqu'à 10 millions de dollars canadiens (7,3 millions de dollars), a déclaré Morrow.

"En veillant à ce que ces risques clés soient bien gérés, nous renforcerons et maintiendrons la confiance des Canadiens dans le fait que les modes de paiement multiples ne créent pas, en fait, de problèmes multiples", a déclaré M. Morrow, en faisant référence à la chanson à succès de 1997 de Notorious B.I.G. "Mo Money Mo Problems".

(1 $ = 1,3637 dollar canadien)