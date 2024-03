La Banque du Canada (BdC) devrait devancer la Réserve fédérale américaine pour ce qui est de sa première réduction de taux, étant donné que la tiédeur de la croissance économique et le ralentissement de l'inflation créent des conditions propices à un assouplissement plus rapide des taux d'emprunt, selon les économistes et les analystes.

La banque centrale canadienne pourrait également devoir procéder à des réductions plus importantes au cours du cycle actuel, car l'économie est beaucoup plus sensible aux taux d'intérêt en raison de l'endettement des ménages, qui, en pourcentage du revenu net disponible, est le plus élevé des pays du G7, avertissent-ils.

Habituellement, une économie forte au sud de la frontière est une bonne nouvelle pour le Canada, puisqu'environ les trois quarts du commerce international du Canada sont liés aux États-Unis. Mais avec une croissance de l'économie canadienne de 1 % au quatrième trimestre, contre une augmentation annualisée de 3,2 % aux États-Unis, la Banque du Canada pourrait tracer sa propre voie.

"L'économie canadienne a plié sous la pression des taux d'intérêt plus élevés... par conséquent, elle ne peut pas s'aligner sur la Fed", a déclaré Simon Harvey, responsable de l'analyse des devises chez Monex, qui s'attend à une réduction de 25 points de base en juin.

Les marchés monétaires évaluent à 70 % les chances d'une réduction d'un quart de point lors de la réunion du 5 juin de la BoC, et les paris pour une réduction lors de la réunion du 10 avril ont augmenté à 20 % depuis que les données de la semaine dernière ont montré un ralentissement inattendu de l'inflation.

On s'attend généralement à ce que la Fed réduise ses taux pour la première fois lors de sa réunion des 11 et 12 juin.

Des baisses de taux agressives pourraient contribuer à alléger le fardeau des consommateurs canadiens qui doivent faire face à un coût de la vie élevé en raison des remboursements d'hypothèques, de prêts automobiles et de cartes de crédit. Environ un cinquième des détenteurs de prêts hypothécaires canadiens devraient renouveler leur contrat l'année prochaine et les baisses de taux pourraient leur apporter un certain soulagement.

Dans le même temps, des réductions plus importantes et plus rapides pourraient affaiblir le dollar canadien, ce qui risquerait de raviver les pressions inflationnistes, selon les analystes du marché des changes.

La semaine dernière, la Banque nationale suisse est devenue, à la surprise générale, la première grande banque centrale à réduire ses taux d'intérêt en raison du ralentissement de l'inflation, une décision qui a pris les marchés à contre-pied. D'autres devraient suivre.

Au Canada, l'inflation est tombée à 2,8 % en février, son niveau le plus bas depuis huit mois, tandis que les prix à la consommation aux États-Unis ont enregistré une forte hausse, alimentant les attentes d'une avance de la BdC sur la Fed.

"L'inflation globale et sous-jacente est un peu plus froide au Canada, avec la surprise de la baisse en février qui a creusé un fossé encore plus grand", a écrit Douglas Porter, économiste en chef chez BMO Financial Group, dans une note la semaine dernière.

"Nous pensons depuis longtemps que la Banque du Canada devancera la Fed", a-t-il ajouté.

En dépit de la faiblesse de l'inflation à deux reprises, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a déclaré que les pressions sous-jacentes sur les prix dans l'économie persistaient et qu'il était encore trop tôt pour envisager un abaissement du taux directeur. Le taux d'intérêt directeur de la banque est à 5,0 % depuis juillet.

Toutefois, selon les économistes et les analystes, lorsque la Banque du Canada commencera à réduire ses taux, le pays aura besoin de réductions plus importantes que son voisin.

Karl Schamotta, stratégiste en chef chez Corpay, a déclaré : "On considère que le Canada réduit ses taux de manière plus agressive et sur une période plus longue".