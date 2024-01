La Banque du Canada devrait laisser son taux directeur inchangé lors de sa réunion de mercredi, mais l'inflation persistante a retardé le calendrier de la première baisse de taux en près de quatre ans.

Après trois mois de baisse ou de stagnation des prix par rapport à l'année précédente, l'inflation globale s'est accélérée en décembre, passant de 3,1 % à 3,4 %, et les données sur l'inflation de base, très surveillées, ont également surpris à la hausse.

Cela a incité les marchés monétaires à repousser leurs paris. Les marchés monétaires sont maintenant unanimes sur une réduction de 25 points de base d'ici juin, tandis que les attentes d'une réduction de même ampleur en avril sont tombées à 70 %, contre 100 % avant les données sur l'inflation de décembre.

"Avant les derniers chiffres de l'inflation, je pense que presque tous les ingrédients étaient en ligne pour obtenir une baisse des taux", a déclaré Jules Boudreau, économiste principal chez Mackenzie Investments.

Mais le récent bond de l'inflation "jette par la fenêtre toute chance d'obtenir une baisse des taux" cette semaine et il est très peu probable qu'une telle baisse ait lieu en mars, a-t-il ajouté.

M. Boudreau prévoit une première baisse d'un quart de point en avril, soit plus tard qu'il ne l'avait prévu.

Les économistes ont déclaré que l'inflation au Canada restera plus forte qu'aux États-Unis et que la Banque du Canada sera à la traîne de la Réserve fédérale lorsqu'il s'agira de procéder à la première baisse de taux cette année.

Les 34 économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la Banque du Canada (BdC) maintienne son taux directeur au jour le jour à 5 %, son plus haut niveau depuis 22 ans, mercredi et lors de sa prochaine réunion en mars, tandis que 12 d'entre eux prévoient une réduction en avril et qu'environ deux tiers d'entre eux estiment que la première baisse de taux depuis mars 2020 interviendra en juin ou plus tard.

La BoC annoncera sa décision de taux à 9h45 ET (1445 GMT) mercredi, avançant son heure de publication de 15 minutes à partir de janvier. Elle publiera également le rapport trimestriel sur la politique monétaire, qui inclura de nouvelles prévisions, et les marchés suivront de près les commentaires du gouverneur Tiff Macklem sur la trajectoire des taux.

En octobre, la Banque du Canada a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'inflation revienne à l'objectif de 2 % d'ici la fin de l'année 2025 et qu'elle prévoyait une croissance annualisée de 0,8 % pour les troisième et quatrième trimestres de l'année dernière.

La BoC a augmenté son taux d'intérêt au jour le jour par une série de 10 hausses de taux entre mars 2022 et juillet de l'année dernière afin de maîtriser l'inflation. L'inflation globale a ralenti depuis le pic de 8,1 % atteint en juin 2022, mais elle reste supérieure à la barre des 2 % visée par la banque centrale.

Les mesures de l'inflation de base de la BoC en décembre, l'IPC-trim et l'IPC-médian, ont montré que l'inflation sous-jacente n'a pas encore été totalement maîtrisée. Selon Royce Mendes, responsable de la stratégie macroéconomique du Mouvement des caisses Desjardins, le taux annualisé sur trois mois de ces deux mesures a atteint 3,6 %, contre 2,9 % en novembre, chiffre révisé à la hausse.

La résistance des coûts du logement, qui représentent près d'un tiers du panier d'inflation des prix à la consommation, et la croissance persistante des salaires de 4 à 5 % rendent l'inflation encore plus difficile à gérer au Canada.

Les craintes d'un ralentissement économique se font de plus en plus vives.

L'économie canadienne s'est contractée de 1,1 % en rythme annuel au troisième trimestre 2023 et les chiffres du quatrième trimestre doivent être publiés le 31 janvier.

"La pression personnelle sur le citoyen moyen est plus importante au Canada qu'aux États-Unis... Le travail de Tiff Macklem sera donc plus difficile en fin de compte", a déclaré Brooke Thackray, analyste de recherche chez Horizons ETFs.

(1 $ = 1,3492 dollar canadien)