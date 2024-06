La Banque du Canada devra jouer la carte de la prudence dans son cycle d'assouplissement, malgré les attentes généralisées d'une baisse immédiate des taux en juillet, et adopter une trajectoire beaucoup plus lente en raison des risques élevés liés à la persistance des pressions inflationnistes, ont déclaré les économistes.

La monnaie canadienne dépend fortement des échanges commerciaux avec les États-Unis, la forte demande de logements fait peser la menace constante d'une flambée des prix de l'immobilier et l'inflation salariale du pays a progressé plus rapidement que le taux de croissance des prix à la consommation.

Les économistes et les analystes ont déclaré que si une réduction plus rapide des taux d'intérêt déclenche des pressions inflationnistes en raison de ces facteurs, cela pourrait inverser les résultats obtenus en matière d'inflation.

"Je pense que la Banque du Canada devrait être et est toujours très préoccupée par la question de savoir si elle parviendra à réduire l'inflation jusqu'au bout", a déclaré Pedro Antunes, économiste en chef au Conference Board du Canada, un groupe de réflexion indépendant. La Banque du Canada a réduit son taux d'intérêt pour la première fois en plus de quatre ans, à 4,75 % mercredi, alors qu'il était à 5 %, son plus haut niveau depuis plus de deux décennies.

Cette annonce a alimenté les attentes d'une nouvelle baisse des taux en juillet et d'une nouvelle réduction à 4 % cette année.

Mais si la banque procède à des baisses consécutives, elle pourrait déclencher l'inflation.

L'une des principales inquiétudes concerne l'évolution des taux d'intérêt aux États-Unis. Cela a un impact sur la lutte contre l'inflation, a déclaré M. Antunes. La monnaie canadienne dépend fortement du commerce avec les États-Unis, qui représentent les deux tiers de ses importations. Lorsque les taux d'intérêt baissent au Canada alors qu'ils restent stables aux États-Unis, la monnaie canadienne s'affaiblit et les importations tendent à devenir plus coûteuses, ce qui alimente l'inflation.

"Nous assisterons à des baisses très lentes au Canada (des taux d'intérêt), en partie à cause de la position dans laquelle se trouve encore la Fed", a déclaré M. Antunes.

Selon Craig Alexander, président d'Alexander Economic Views, un organisme indépendant de recherche économique, un autre facteur que la Banque du Canada devrait garder à l'esprit, c'est le retour de la demande de logements à mesure que les taux d'intérêt baissent. La demande de logements au Canada a été en grande partie mise de côté en raison des taux d'intérêt élevés, mais cela n'a pas changé le besoin aigu de construire des maisons à un rythme rapide.

Selon une analyse de la Banque royale du Canada, le pays devra accroître son parc immobilier de 315 000 unités par an en moyenne d'ici à 2030 pour répondre à cette demande. Phil Soper, PDG de Royal LePage, un promoteur immobilier, a déclaré mercredi à Reuters que la baisse des taux d'intérêt stimulerait l'activité et exercerait une pression à la hausse sur les prix des logements au cours du second semestre.

Les salaires sont également souvent cités par les économistes et les analystes comme un facteur susceptible de relancer l'inflation. Le salaire horaire moyen des employés permanents a augmenté de 4,8 %, même si la croissance des prix à la consommation s'est ralentie à 2,7 % en avril.

"Les gens sont mieux payés. Qu'y a-t-il de mal à cela ? Le problème, c'est que la productivité par habitant est en baisse au Canada", a déclaré Brooke Thackray, analyste de recherche chez Global X, une société de gestion de fonds.

Même si la croissance des salaires est considérée comme un indicateur retardé - c'est-à-dire qu'elle ne prédit pas une tendance future - elle alimente néanmoins directement les chiffres de l'inflation dans un contexte de productivité négative, a-t-il ajouté.

Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a également reconnu, lors de l'annonce de sa décision de politique monétaire, que les prix de l'immobilier et la croissance des salaires pourraient compromettre ses efforts visant à maîtriser l'inflation et à réduire les taux directeurs.

"Je pense que le rééquilibrage de la politique monétaire sera très long", a déclaré M. Alexander, du cabinet Alexander Economic Views. (Reportage de Promit Mukherjee à Ottawa, édition de Matthew Lewis)