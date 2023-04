La Banque du Canada a maintenu mercredi son taux directeur à 4,50 %, comme prévu, et a relevé sa prévision de croissance pour cette année, tout en baissant le ton qui avait mis en garde contre une possible récession.

DOUG PORTER, ÉCONOMISTE EN CHEF, BMO CAPITAL MARKETS

"Je ne vois rien de surprenant à première vue".

"Le marché s'attendait à ce que la banque soit relativement prudente étant donné le stress du secteur bancaire au cours du mois dernier. Mais ils ont plutôt tendance à rappeler au marché que les taux (les hausses) ne sont pas nécessairement encore tout à fait terminés. Et je pense qu'à certains égards, elle l'a fait en évoquant le fait que la demande dépasse toujours l'offre et que le marché de l'emploi reste tendu. Il y a donc quelques coups de semonce, mais dans l'ensemble, je m'attends à ce que la banque maintienne sa position pendant un certain temps utile."

ANDREW KELVIN, STRATÈGE EN CHEF POUR LE CANADA, TD SECURITIES

"C'est plus ou moins ce à quoi on s'attendait. Les révisions pour 2023 étaient peut-être un peu plus importantes que prévu, mais de manière générale, la Banque du Canada reste dans l'expectative. Elle doit déterminer si le resserrement mis en place est suffisant pour ramener l'inflation sous contrôle."

"La Banque fait remarquer qu'il pourrait être un peu plus difficile de revenir à 2 % étant donné que les attentes en matière d'inflation ont diminué plus lentement qu'elle ne l'espérait et que la croissance des salaires est élevée, mais dans l'ensemble, elle prévoit et espère que le resserrement mis en place sera suffisant pour ralentir la croissance et ramener l'inflation à l'objectif visé.