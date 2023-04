La Banque du Canada devrait prendre en compte la surprenante force économique récente et laisser les taux d'intérêt inchangés lors de sa réunion de mercredi, plaçant ses espoirs dans le ralentissement de l'activité alors que les coûts d'emprunt plus élevés s'installent, ont déclaré les analystes.

Le mois dernier, la Banque du Canada est devenue la première grande banque centrale mondiale à interrompre sa campagne de relèvement des taux, après avoir porté son taux de référence à 4,50 %, son plus haut niveau depuis 15 ans. Elle a déclaré qu'aucun nouveau resserrement ne serait nécessaire si l'économie ralentissait, voire entrait dans une légère récession, comme elle le prévoit.

Alors que l'inflation s'est ralentie ces derniers mois, d'autres indicateurs économiques montrent que l'économie reprend du poil de la bête après un quatrième trimestre morose.

Les données préliminaires de la semaine dernière ont montré que le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,3 % d'un mois sur l'autre en février, après une hausse plus forte que prévu de 0,5 % en janvier. Les données relatives à l'emploi pour le mois de mars ont fait état d'une septième augmentation consécutive du nombre d'emplois.

"L'économie montre un nouvel élan, avec plus de gens qui travaillent et voient leurs revenus augmenter", a déclaré James Orlando, économiste principal chez TD Economics. "Ils recommencent à dépenser. Cela se traduira par une croissance économique plus forte."

C'est une bonne nouvelle pour la plupart des gens, mais pas pour le gouverneur de la Banque du Canada (BdC), Tiff Macklem, car cela pourrait remettre en question sa décision d'annoncer une pause conditionnelle des taux d'intérêt en janvier.

M. Macklem cherche à regagner la confiance du public après avoir essuyé des critiques pour avoir agi trop lentement afin de maîtriser l'inflation, qui a grimpé en flèche après la levée des restrictions liées à la pandémie. La banque centrale a admis avoir initialement mal évalué les pressions sur les prix.

Cet effort pourrait être compliqué par le récent budget du Premier ministre Justin Trudeau, qui prévoit des milliards de dollars de nouvelles dépenses.

INQUIETS MAIS PLEINS D'ESPOIR

Les chiffres étonnamment élevés de février ont conduit les économistes à revoir à la hausse leurs estimations du PIB, la prévision médiane de six économistes interrogés par Reuters établissant la croissance du premier trimestre à 2,5 %, ce qui est bien supérieur à la projection de 0,5 % de la BdC.

"Pour la BoC, nous nous attendons toujours à un statu quo", a déclaré M. Orlando. "Elle sera probablement préoccupée par le rebond de l'activité économique, mais nous pensons qu'elle espère toujours une décélération pendant le reste de l'année 2023.

Les 33 économistes interrogés par Reuters s'accordent à dire que la Banque du Canada maintiendra son taux directeur au jour le jour mercredi lors de sa prochaine annonce de politique monétaire. Les marchés monétaires parient que la prochaine décision de la banque centrale sera une baisse.

Les investisseurs estiment que l'impact de la hausse des coûts d'emprunt ne s'est pas encore fait pleinement sentir, et les tensions récentes dans le système bancaire mondial ont alimenté les craintes d'un resserrement du crédit, y compris aux États-Unis. Le Canada exporte 75 % de ses produits vers son voisin du sud.

Selon Andrew Grantham, économiste principal chez CIBC Capital Markets, "la croissance est largement alimentée par un assouplissement des contraintes d'approvisionnement antérieures ... plutôt que par un renforcement significatif de la demande intérieure".

"Nous pensons que la Banque du Canada considérera la vigueur apparente du PIB du premier trimestre de la même manière et qu'elle augmentera son estimation de la croissance potentielle.

La croissance potentielle est le taux auquel l'activité économique peut augmenter sans provoquer d'inflation, de sorte qu'une augmentation du niveau estimé pourrait réduire la nécessité d'un changement de cap hawkish de la part de la banque centrale.

Selon les économistes, la croissance démographique rapide ainsi que l'atténuation des perturbations de la chaîne d'approvisionnement pourraient augmenter la croissance potentielle du Canada, dont la dernière estimation de la BdC était de 2,25 % en moyenne sur 2023 et 2024.

L'économie canadienne est confrontée à des vents contraires liés à l'augmentation des coûts d'emprunt et aux préoccupations en matière de stabilité financière, tandis que l'inflation s'est ralentie davantage qu'aux États-Unis, a déclaré Nathan Janzen, économiste en chef adjoint à la Banque Royale du Canada.

"Les deux parties ont donc encore de bonnes raisons pour que la Banque du Canada s'en tienne à une approche attentiste pour l'instant", a déclaré M. Janzen.