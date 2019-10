La Banque du Canada prolonge le statu quo, réduit ses prévisions

Le taux cible du financement à un jour, principal instrument de la politique monétaire canadienne, reste à 1,75%, un niveau auquel il est fixé depuis octobre 2018, comme attendu par les économistes interrogés par Reuters.

Le communiqué publié par le Conseil de direction de la banque centrale n'évoque pas la possibilité d'une modification dans les prochains mois.

"Le Conseil est conscient que la résilience de l'économie canadienne sera de plus en plus mise à l'épreuve en raison des conflits commerciaux et de l'incertitude persistants", explique-t-il.

La Banque du Canada a revu à la hausse sa prévision de croissance de l'économie canadienne pour cette année à 1,5% contre 1,3% mais elle a réduit celle pour 2020 à 1,7% contre 1,9% et celle pour 2021 à 1,8% contre 2,0%.

Sur le marché des changes, le dollar canadien reculait d'environ 0,4% face au dollar américain après ces annonces, à 1,3142.

(Kelsey Johnson, version française Marc Angrand)