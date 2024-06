La Banque du Canada (BdC) a réduit mercredi son taux directeur de 25 points de base à 4,75 %, sa première baisse en quatre ans, et a déclaré qu'un nouvel assouplissement était probable si l'inflation continuait à diminuer.

Après avoir maintenu les taux d'intérêt à 5 %, leur plus haut niveau depuis plus de deux décennies, pendant près d'un an, la Banque du Canada a déclaré que les indicateurs de l'inflation sous-jacente semblaient de plus en plus positifs.

"Le gouverneur Tiff Macklem a déclaré dans son discours d'ouverture, après l'annonce, que la politique monétaire n'avait plus besoin d'être aussi restrictive, compte tenu des preuves de plus en plus nombreuses et soutenues que l'inflation sous-jacente est en train de s'atténuer.

La BoC rejoint la Riksbank suédoise et la Banque nationale suisse dans la réduction des taux qui ont pesé sur les ménages et les entreprises, et qui ont freiné la croissance économique dans un contexte de relâchement des pressions sur les prix.

Il est très probable que la Banque centrale européenne (BCE) fasse de même jeudi, prévoient les marchés financiers.

L'inflation au Canada a ralenti cette année pour atteindre son niveau le plus bas depuis trois ans, à savoir 2,7 %, en avril. Bien que l'inflation soit restée inférieure à 3 % pendant quatre mois consécutifs, elle reste supérieure à l'objectif de 2 % fixé par la Banque.

"Si l'inflation continue de se ralentir et que notre confiance dans le fait que l'inflation se rapproche durablement de l'objectif de 2 % continue de s'accroître, il est raisonnable de s'attendre à de nouvelles réductions de notre taux directeur", a déclaré M. Macklem pour indiquer à quoi pourraient ressembler les réductions à venir.

"Mais nous prenons nos décisions en matière de taux d'intérêt au fur et à mesure des réunions", a-t-il ajouté.

M. Macklem, qui a prévenu à plusieurs reprises les Canadiens que les taux ne baisseraient pas aussi vite qu'ils ont augmenté, a déclaré que les progrès dans la lutte contre l'inflation seraient probablement inégaux et que des risques subsistaient.

La prochaine annonce de taux est prévue pour le 24 juillet, date à laquelle la banque publiera également ses dernières prévisions trimestrielles.

La croissance économique au premier trimestre a été plus faible que prévu, à 1,7 %, ce qui a contribué à renforcer l'anticipation d'une baisse des taux à près de 78 % au début de la journée de mercredi.

Macklem a déclaré que l'économie fonctionnait avec une offre excédentaire, laissant une marge de manœuvre pour la croissance, même si le taux d'inflation global continuait à baisser.

Il a réitéré que la banque resterait concentrée sur l'inadéquation de l'offre et de la demande, les attentes en matière d'inflation, la croissance des salaires et le comportement des entreprises en matière de prix.

(Reportage de Reuters Ottawa Bureau) Mots clés : CANADA CENBANK/